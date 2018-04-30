Израиль с помощью США намерен остановить Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что воодушевлен готовностью США возглавить и поддержать кампанию против ядерных амбиций Ирана, сообщает РИА Новости.
"Иран должен быть остановлен, необходимо остановить его стремление к атомной бомбе, необходимо остановить его агрессию. Мы настроены сделать это вместе. Я в очередной раз очень воодушевлен твердой поддержкой, которую США оказывают Израилю и этой общей кампании, которая предполагает участие многих других стран", − отметил Нетаньяху после переговоров.
Он подчеркнул, что именно попытка Ирана обрести атомное оружие представляет величайшую угрозу миру.
Помпео в Тель-Авиве также сообщил, что американская администрация вместе с союзниками собирается заняться "неядерными" угрозами со стороны Ирана − его ракетными программами, поддержкой движения Хезболлах в Ливане и повстанцев-хуситов в Йемене, размещением тысяч боевиков-шиитов в Сирии.
Отметим, Трамп грозит ужесточить или, если это не удастся, аннулировать атомную сделку, которую в 2015 году заключили с Ираном шесть стран.
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Источник: korrespondent.net