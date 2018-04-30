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30. 04. 2018

Макрон провел переговоры с лидером Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон больше часа вел телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщил Елисейский дворец.

Макрон выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и "чтобы обсуждения по трем дополнительным темам − контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы − могли начаться".

Отмечается, что лидеры Франции и Ирана договорились о переговорах в ближайшие недели по вопросам сохранения ядерного соглашения 2015 года во всех его компонентах, а также о ситуации в Йемене и Сирии.

"Франция остается в рамках соглашения 2015 года и будет работать над достижением прогресса в указанных трех темах", − подчеркнул Макрон и отметил необходимость избегать любой эскалации напряженности в регионе.

Ранее, в воскресенье, 29 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, во время которого они допустили возможность расширения ядерной сделки с Ираном.

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Источник: korrespondent.net

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