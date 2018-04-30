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30. 04. 2018

В КНДР утвердили переход на единое время с Сеулом

Президиум Верховного народного собрания КНДР решил перевести часы на южнокорейское время 5 мая, сообщает агентство Уonhap news.

Указ от 30 апреля гласит, что это сделано для синхронизации времени Юга и Севера. Стрелки часов переводятся на 30 минут вперед с 5 мая этого года.

Отмечается, что это первый реальный шаг, направленный на примирение между Сеулом и Пхеньяном, после исторической встречи лидеров двух государств, состоявшейся ранее на этой неделе. 

Напомним, предложение о переводе стрелок часов в КНДР выдвинул сам Ким Чен Ын.

Пхеньян перешел на собственную систему отсчета в 2015 году в рамках борьбы с пережитками японского правления на Корейском полуострове, переведя стрелки на полчаса назад. До тех пор время в соседних государствах было одинаковым.

При этом система летоисчисления в Северной Корее останется прежней − по календарю чучхе сейчас идет 107 год.

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Источник: korrespondent.net

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