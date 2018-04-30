Киев осуждает продление ареста Грибу в России

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter, что Киев осуждает продление ареста незаконно удерживаемому в СИЗО Краснодара украинцу Павлу Грибу.

"Решительно осуждаем "решение" российского суда и требуем освобождения политзаключенного Павла Гриба. Также требуем допустить (к нему – ред.) украинских врачей", – написала она вечером в воскресенье, 29 апреля.

Рішуче засуджуємо "рішення" рос суду і вимагаємо звільнення політв'язня П.Гриба.Також вимагаємо допуск укр лікарів pic.twitter.com/a4xduKcpGp — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 29 апреля 2018 г.

Ранее суд Краснодара продлил арест Грибу на два месяца. Его отец Игорь Гриб ранее сообщил, что Павел не получает лекарств и состояние его здоровья ухудшилось.

Как сообщал Корреспондент.net , в августе 2017 года 19-летний Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Позже стало известно, что Павел находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта.

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Источник: korrespondent.net