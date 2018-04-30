Сеул убирает громкоговорители на границе с КНДР

Южная Корея демонтирует с 1 мая размещенные в демилитаризованной зоне громкоговорители, которые использовались для ведения пропаганды против КНДР. Об этом в понедельник, 30 апреля, заявило южнокорейское министерство обороны, передает Yonhap news.

Отмечается, что договоренность о ликвидации громкоговорителей была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.

"Наши вооруженные силы в рамках мер, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первой меры с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север", − сообщили в южнокорейском военном ведомстве.

Напомним, Сеул с помощью 34 батарей из громкоговорителей в 2016 году возобновил трансляцию антипхеньянских пропагандистских передач примерно в десяти точках вдоль разграничительной линии между Южной Кореей и КНДР.

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Источник: korrespondent.net