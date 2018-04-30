Сеул убирает громкоговорители на границе с КНДР

Южная Корея демонтирует с 1 мая размещенные в демилитаризованной зоне громкоговорители, которые использовались для ведения пропаганды против КНДР. Об этом в понедельник, 30 апреля, заявило южнокорейское министерство обороны, передает Yonhap news.
"Наши вооруженные силы в рамках мер, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первой меры с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север", − сообщили в южнокорейском военном ведомстве.
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Источник: korrespondent.net