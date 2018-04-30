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30. 04. 2018

Итоги 29.04: Пропажа дуба Макрона и победа в Баку

 
В США исчез дуб, привезенный Макроном в подарок Трампу
 
СМИ заметили, что с лужайки Белого дома пропал саженец дуба, который 24 апреля вместе посадили президенты США и Франции в честь 250-летия отношений между двумя странами.
 
Позже стало известно, что дерево было высажено для фотоотчета встречи Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, а затем отправилось на фитосанитарный карантин.
 
Украинская гимнастка собрала полный комплект медалей на этапе Кубка мира
 
Влада Никольченко завоевала три награды на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. Украинке не было равных в упражнениях с булавами, она стала второй в многоборье, а в упражнениях с лентой 15-летняя харьковчанка заняла третье место.
 
Украинцу Грибу продлили арест в РФ 
 
Октябрьский районный суд Краснодара РФ продлил 19-летнему украинцу Павлу Грибу срок содержания в СИЗО еще на два месяца − до 4 июля.
 
Киев осуждает решение российского суда и требует освободить политзаключенного.
 
В Ираке 19 россиянок получили пожизненные сроки за связи с ИГ
 
Иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 гражданок России, которых обвиняют в участии в террористической группировке Исламское государство.
 
По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство. Вместе с ними более 100 детей.
 
В Херсонской области нашли мертвым главу райотдела полиции 
 
В Херсонской области руководителя районного подразделения полиции нашли мертвым. Тело чиновника у него дома обнаружил один из коллег.
 
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство с пометкой "самоубийство").
 
Киев призвал мир усилить давление на РФ
 
Спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Киев призывает международных партнеров усилить давление на Россию в связи с обострением ситуации в зоне АТО на Донбассе. 
 
В Украине проходили выборы в 40 территориальных общинах
 
В Украине проходили первые выборы в 40 объединенных территориальных общинах. 
 
В Министерстве регионального развития отметили, что после их завершения в целом в Украине будет создано 705 объединенных территориальных общин.

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Источник: korrespondent.net

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