Дуров зовет россиян на митинг против блокировки Telegram

Пользователи в России получили от официального сервисного аккаунта Telegram уведомление об акции против блокировки мессенджера, которая пройдет в Москве в понедельник, 30 апреля, сообщает Медуза.

Уведомление содержит ссылку на запись основателя Telegram Павла Дурова - первую в его русскоязычном телеграм-канале, который был создан 29 апреля. Дуров называет митинг 30 апреля "историческим шансом для москвичей выразить общую позицию".

"Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье - полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", - написал Дуров.

Как сообщалось, россиянам разрешили провести митинг против Роскомнадзора.

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Источник: korrespondent.net