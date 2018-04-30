В Армении протесты приостановятся на сутки

Протестующих в Армении просят приостановить протесты до вечера понедельника. С таким призывом выступил лидер протестного движения Никол Пашинян. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщает DW.com.
По заявлению политика, 30 апреля он встретится с представителями всех парламентских фракций.
"Я не смогу спокойно работать, если будут продолжаться акции гражданского неповиновения. Завтра берем тайм-аут", - заявил Пашинян
При этом он подчеркнул, что будет обсуждать предоставление всем "равных стартовых возможностей" в предвыборной борьбе.
На 1 мая намечено парламентское голосование по выборам премьер-министра Армении. Пашинян остается единственным кандидатом. Три фракции уже объявили о поддержке его кандидатуры.
Сам Пашинян, возглавляющий фракцию Елк, объявил о готовности взять на себя полномочия премьер-министра.
Также Никол Пашинян заявил, что не исключает проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, выборы могут пройти в течение двух месяцев.
Ранее лидер протестов в Армении заявил, что не намерен менять отношения с РФ.
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Источник: korrespondent.net