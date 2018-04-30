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30. 04. 2018

Сутки в АТО: 47 обстрелов, один раненый

За минувшие сутки сепаратисты незаконных вооруженных формирований 47 раз открывали огонь по укреплениям сил АТО. Один украинский военнослужащий был ранен, один травмирован, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что на луганском направлении из 122-мм артиллерии противник вел огонь по укреплениям ВСУ вблизи Причепиловки, а с 82-мм минометов - в районе Новозвановки. Кроме этого, минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и зенитную установку НВФ применили по защитникам Новгородского, а стрелковое оружие - дважды по защитникам Станицы Луганской.

На донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли защитников Авдеевки и Шахты Бутовка.

Также из различных видов пехотного вооружения - гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - огонь велся по опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровки, Павлополя, Опытного, Каменки, Широкино, Песков, Невельского и Лебединского. В районе Водяного боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

Как сообщалось, накануне за сутки в АТО насчитывалось семь раненых.

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Источник: korrespondent.net

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