Новый дудл: кто такой Карл Фридрих Гаус

На главной странице поисковика Google появилась картинка, посвященная 241 году со дня рождения Карла Фридриха Гауса.

Немецкий математик, астроном, изобретатель изображен в левой части картинки в профиль с кожей синего цвета, темно синей шапкой, белым вторником, волосами, бровями и бакенбардами.

Дудл, посвященный Карлу Фридриху Гауссу ( фото: Google)

На 2/3 рисунка расположены астрономические и математические схемы и научные достижения ученого.

Кто такой Карл Фридрих Гаус

Немецкий гений математики и ученый Карл Фридрих Гаус в возрасте 18 лет изобрел собственный математический "метод наименьших квадратов". В 19 лет он смог решить задачу о разделе круга и написал собственную работу по высшей алгебре "Арифметические исследования". Она дала толчок и направление развитию этой науки.

Сам Гаус шутил, что что научился считать раньше, чем говорить. Он довел несколько алгебраических теорем, чем продвинул математику на новый уровень

Также ученый занимался астрономией. Он учавствовал в вычислении точных орбит планет Цереры и Паллады.

В физике Гаусс стал одним из создателей абсолютной системы электромагнитных единиц. Также ученый в 1833 создал первый в Германии электромагнитный телеграф. Уму Гауса принадлежит создание общей теории магнетизма и основ теории потенциала.

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Источник: korrespondent.net