Мужчина пытался вывезти в носках 25 тысяч евро

В пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы задержали украинца, который пытался переместить через границу 25 тысяч евро. Об этом в воскресенье, 29 апреля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Так, в пункт пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка на въезд в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный осмотр. В ходе осмотра мужчины и его вещей, в носках правоохранители обнаружили купюры на общую сумму 25 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что незадекларированные средства были изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.

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Источник: korrespondent.net