В Кабуле произошел двойной взрыв: есть погибшие

В столице Афганистана прогремело два взрыва, в результате которых погибло по меньшей мере семь человек, еще 20 человек были ранены. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает Associated Press.

Власти города заявили, что один из погибших - журналист, двое - полицейские.

Известно, что одно из взрывных устройств сработало рядом с Национальным директоратом безопасности (разведкой) Афганистана. Его мог привести в действие смертник. Другое устройство находилось в на мотоцикле.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, предыдущий взрыв в столице Афганистана произошел в марте.

А в конце января, в Кабуле от взрыва погибло около сотни людей.

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Источник: korrespondent.net