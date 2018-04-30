Две тысячи участников собрали ІІІ Всебелорусские дни молодежи в Гродно

В Гродно 29 апреля начались ІІІ Всебелорусские дня католической молодежи. Девиз встречи, которая проходит на базе гродненского прихода Пресвятого Искупителя в микрорайоне Девятовка, – «Призванные с Марией к жизни в благодати Божией!».

В первый вечер встречи Святую мессу на начало встречи возглавил Апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер, сообщает catholic.by.

Ватиканскому посланнику сослужили белорусские епископы во главе с председателем ККЕБ Митрополит Тадеушем Кондрусевичем и Апостольским визитатором для греко-католиков Беларуси архимандритом Иоанном Сергеем Гаеком MIC.

Приветствуя гостей, епископ Гродненский Александр Кашкевич пожелал всем участникам, чтобы «дни, проведенные в историческом городе Стефана Батория, обозначенные присутствием святого Казимира, были пережиты как наилучше – во славу Божию и для духовного блага».

«Пусть не будет недостатка во времени на молитву и поклонение, на слушание Слова Божия и таинства», – добавил бискуп Гродненский.

Архиепископ Габор Пинтер в своей проповеди сконцентрировался над теме мужества в принятии призвания и единства в жизни человека: «Я рад видеть вас, соединенных в молитве хвалы и в свидетельстве о вашей вере и любви к Богу перед сверстниками и всем обществом. Каждый человек ищет в жизни цельность. Счастлив человек, который ее находит: чьи мысли, слова и дела создают единый блок и не несут никакого противоречия».

«Что означает «оставаться в Иисусе»? То есть – быть в вере, которая, в свою очередь, укрепляется через постоянное и внимательное слушание Слова Божия. Если мы останемся во Христе, Он будет жить в нас и станет тем, чем является лоза для веток: жизненным принципом, вдохновением, причиной, смыслом всей нашей жизни, наших выборов», – подчеркнул иерарх.

«Принять молодежь со всей Беларуси – большое событие для нашего прихода», – говорит настоятель прихода в Девятовке о. Дмитрий Лобков CSsR.

«Подготовка к встрече молодежи длилась несколько месяцев. Прежде всего, мы просили прихожан, чтобы они были готовы взять на ночлег молодых людей. Я даже был удивлен тому количеству прихожан, которая записалось, чтобы взять на ночлег паломников. Я очень благодарен нашим прихожанам. Некоторым из них даже «не хватило» молодежи», – добавляет священник.

Приход Пресвятого Искупителя в Гродно была зарегистрирована в 1993 году. В 2000 году началось строительство храма. В стену храма и пастырского центра был вмурован угловой камень, привезенный из гроба святого Петра из Рима. Этот камень был подарен приходу Папой Иоанном Павлом II.

Служение в приходе несут отцы редемптористы.

Источник: krynica.info