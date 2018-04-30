Архиепископ Кондрусевич поприветствовал участников мусульманских чтений в Минске

В Минске в соборной мечети 29 апреля прошли апрельские чтения на тему «Исламские традиции в воспитании подрастающего поколения».

С приветственным словом к участникам мероприятия, организованного Мусульманским религиозным объединением в Беларуси и Белорусским общественным объединением татар «Зикр уль-Китаб», через своего представителя ксендза каноника Франциска Рудя обратился митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщает catholic.by.

В приветственной речи отмечено, что проблема воспитания молодежи и подрастающего поколения является одной из наиболее насущных: «Большую озабоченность вызывает то, что молодые люди часто бывают беззащитны перед лицом пагубных соблазнов, таких как алкоголь, наркотики, произвольная сексуальная жизнь, безнравственность, стремление к обогащению любой ценой, потребительство, эгоизм и так далее. Часто авторитетом для молодых людей появляется не старшее поколение, а интернет. Их воспитывают не столько семья, школа или университет, сколько социальные сети».

«Задания воспитания стоят перед представителями всех вероисповеданий, так как все мы осознаем свой общий долг духовного воспитания молодежи с целью противостоять распространению безнравственности, которая ведет к различного рода преступлениям», – подчеркнул иерарх.

«В связи с этим необходимо со всей серьезностью задуматься над введением религиозного образования в учебных заведениях, прежде всего, в школе, чтобы воспитание молодого человека включало в себя и духовный элемент с целью его гармоничного развития», – добавил архиепископ.

Источник: krynica.info