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30. 04. 2018

Глава МИД Китая едет в КНДР

Китайский министр иностранных дел Ван И собирается посетить Северную Корею на этой неделе. Об этом сообщил представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает Reuters.

Посещение Северной Кореи запланировано на среду и четверг, сказано в заявлении, опубликованном на веб-сайте министерства.

Визит состоится после исторических переговоров между Северной и Южной Кореями в прошлую пятницу.

Китай является единственным экономическим союзником КНДР. Этот визит станет поездкой наивысшего уровня за последние годы.

В марте глава КНДР Ким Чен Ын совершил внезапный визит в Пекин, чтобы увидеть президента Китая Си Цзиньпина. Это был его первый международный визит на посту главы страны.

Напомним, в КНДР утвердили переход на единое время с Сеулом.

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Источник: korrespondent.net

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