Лента RSS
Подписаться на ленту
30 апреля 2018, понедельник, 10:55
+26°C
Завтра +25°C
+26°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
30. 04. 2018

Взрыв в Кабуле: число погибших резко увеличилось

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 21, еще 27 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стали семь человек, 20 пострадали.

Как сообщало агентство Пажвак, среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели фотографа Ша Мараи.

Напомним, два взрыва прогремели в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Как сообщалось, в конце января, в Кабуле от взрыва погибло около сотни людей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.