Лента RSS
Подписаться на ленту
30 апреля 2018, понедельник, 10:53
+26°C
Завтра +25°C
+26°C
Завтра +25°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
30. 04. 2018

Пашиняна официально выдвинули кандидатом на пост премьера Армении

Лидера протестов в Армении Никола Пашиняна официально выдвинули от парламентской фракции Елк кандидатом в премьер-министры страны. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает Радио Свобода со ссылкой на члена фракции Арарата Мирзояна.

"Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня Елк проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)", - сказал Мирзоян.

Парламентарий выразил уверенность, что все депутаты, которых беспокоит судьба страны, проголосуют за Пашиняна.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян призвал своих сторонников до вечера понедельника отложить протесты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.