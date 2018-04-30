В Каменском целый день спасали кошку с дерева

В городе Каменское в Днепропетровской области целый день спасали кошку, которая залезла на дерево и не могла спуститься самостоятельно. Об этом в понедельник, 30 апреля, сообщает ТСН.

Мяуканье местные жители услышали еще неделю назад. Все это время к кошке пытались залезть, выманить валерьянкой и даже вызвали спасателей. Но испуганное животное только еще выше влезало на дерево.

В конце концов к истощенной кошке вызвали кран-подъемник. Однако, как только трубка крана приблизилась к животному, кошка стремглав бросилась вниз. Испуганную, но живу ее увезли под надзор ветеринаров.

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Источник: korrespondent.net