Взрывы в Кабуле: стал известен организатор

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле в понедельник утром, сообщает агентство Франс Пресс.

По последним данным, количество погибших от взрыва выросло до 29 человек, более 40 человек получили ранения.

Два взрыва произошли в Кабуле в понедельник утром. По данным полиции, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Второй взрыв прогремел в том же районе примерно через 20 минут после первого, когда на место происшествия прибыли журналисты и службы экстренной помощи, взрывное устройство также привел в действие террорист-смертник.

В результате второго взрыва, по данным телеканала, погибли семь журналистов, в том числе фотограф агентства Франс Пресс.

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Источник: korrespondent.net