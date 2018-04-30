В ЕС сделали заявление о ситуации в Армении

Европейский союз заявляет о своей поддержке усилий Армении по развитию процветающего и демократического общества. Об этом говорится в заявлении делегации Евросоюза в Армении и посольств стран-членов ЕС, сообщает в понедельник, 30 апреля, Радио Азатутюн.

"В этом контексте крайне важен всесторонний диалог с участием всех сторон для формирования нового правительства на основе Конституции, что исходит из интересов всех граждан Армении. Европейский союз продолжает поддерживать усилия президента Армена Саркисяна в этом вопросе", - говорится в заявлении.

"По-прежнему остается важно, чтобы все вовлеченные стороны, в том числе правоохранительные органы и те, кто осуществляют свое право на свободу собраний и выражения мнения, проявляли сдержанность и ответственность", - заявляют делегация ЕС в Армении и посольства стран-членов ЕС.

Парламент должен избрать нового премьер-министра на специальной сессии 1 мая.

Как сообщалось, Евросоюз призывает власти Армении соблюдать права граждан.

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Источник: korrespondent.net