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30. 04. 2018

Кабул: лже-телеоператор взорвал 29 человек, 8 из них — журналисты

Число жертв двух взрывов, прогремевших в столице Афганистана Кабуле утром 30 апреля, увеличилось до 29-и человек, более 45-и человек ранены.

Первую атаку совершили террористы-смертники в городском районе Шаш-Дарак Вблизи офиса Национального управления безопасности, представительста иностранных государств, а также разведывательного ведомства Афганистана, сообщают naviny.by со ссылкой на мировые СМИ.

Вторая атака террориста-смертника была совершена в том же районе возле места сбора журналистов, приехавших на место трагедии.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Смертник, замаскированный под телеоператора, подорвал себя в толпе журналистов, которые прибыли к месту первого взрыва.

Агентство Франс Пресс (AFP) первым подтвердило гибель своего фотографа – Ша Мараи.

«Ша Мараи погиб в результате взрыва, который был нацелен на группу журналистов, направлявшихся на место теракта в столице Афганистана», — говорится в сообщении агентства Associated Press.

Гибель двоих журналистов подтвердила Афганская служба «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Источник: krynica.info

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