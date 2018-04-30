На Донбассе произошел пожар на шахте

В городе Мирноград Донецкой области, в ночь на понедельник, 30 апреля, произошел пожар на территории шахты Капитальная ГП Мирноградуголь. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 101 29 апреля в 22:09.

"По прибытию на место спасатели установили, что пожар происходит на 4 этаже 5-этажного здания АБК на площади 360 кв. м, наблюдается плотное задымление. В здании находились люди, которые нуждались в помощи. В составе звена газодымозащитной службы спасатели вывели из подсобного помещения на втором этаже здания четырех женщин, которые не могли самостоятельно выйти через плотное задымление. С 4 этажа противоположной стороны здания при помощи авто-лестницы было спасено еще 2 женщин. В общем, благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев было спасено 6 работников шахты", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что еще одну женщину, которая самостоятельно обратилась к врачам, госпитализировали с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 23:45, а в 00:55 окончательно ликвидировали.

Причину возникновения пожара и ущерб выясняют правоохранительные органы.

Несколькими днями ранее в Кривом Роге произошла авария на шахте, есть жертвы.

Напомним, 16 апреля в Донецкой области произошел взрыв на шахте Покровская. В результате инцидента пострадали семь горняков. Во время инцидента в шахте находились 406 горняков, на аварийном участке – 37.

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Источник: korrespondent.net