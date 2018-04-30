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30. 04. 2018

Митинг против блокировки Telegram: пришли 12 тысяч

В Москве началась согласованная акция протеста против блокировки мессенджера Telegram, Роскомнадзора и цензуры, организованная Либертарианской партией России, сообщает РБК.

По последним данным активистов Белый счетчик, на митинг пришли 11,7 тысячи человек. Организаторы заявляли на участие в мероприятии пять тысяч.

Протест начался с шествия, которое закончилось митингом на проспекте Сахарова. Звучат и политические лозунги, такие как "Россия будет свободной!" и "Долой царя!".

Facebook на очереди. Россия блокирует Google

Сейчас у рамок. pic.twitter.com/Q3o67IqEG9

— #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 30 апреля 2018 г.
 

Организаторы акции на своем сайте указали, чтобы ее участники не забыли "захватить с собой пару бумажных самолетиков".

Это отсылка к акции за свободный интернет 22 апреля, когда по призыву основателя мессенджера Павла Дурова многие пользователи мессенджера из своих окон запустили бумажные самолетики - символ Telegram. Ранее Дуров призывал к участию в митинге.

"Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию. Послезавтра может быть уже поздно", - писал он.

Дуров добавил, что последние две недели команда мессенджера вела "неравный бой с интернет-цензором" ради пользователей из России.

Полиция специально подошла к Алексею на этом митинге и попыталась всучить предостережение о проведении митинга 5 мая pic.twitter.com/HIVxiFiVpA

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 30 апреля 2018 г.
 


Среди соорганизаторов Либертарианская партия указала команду политика Алексея Навального. Политик заявил, что из-за сотрудников полиции ему удалось не сразу попасть на площадку, где проходит акция.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей.

Telegram удается избежать блокировки благодаря смене IP-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем - на подсеть Google.

Пострадали все, кроме Telegram. Сеть о блокировке

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Источник: korrespondent.net

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