Лента RSS
Подписаться на ленту
30 апреля 2018, понедельник, 19:14
+24°C
Завтра +26°C
+24°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
30. 04. 2018

Америка поставила ПТРК Javelin Украине

Американские противоракетные комплексы Javelin уже поставлены в Украину. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Госдеп США.

"Они уже доставлены", - сказал официальный представитель Госдепа в ответ на запрос издания 30 апреля.

Ранее Корреспондент.net разбирался, почему "убийцу танков" Javelin считают одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире. 

Россия раздражена. Пресса США о Javelin для Киева

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.