Америка поставила ПТРК Javelin Украине

Американские противоракетные комплексы Javelin уже поставлены в Украину. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Госдеп США.

"Они уже доставлены", - сказал официальный представитель Госдепа в ответ на запрос издания 30 апреля.

Ранее Корреспондент.net разбирался, почему "убийцу танков" Javelin считают одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире.

Россия раздражена. Пресса США о Javelin для Киева

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Источник: korrespondent.net