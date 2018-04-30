Америка поставила ПТРК Javelin Украине

Американские противоракетные комплексы Javelin уже поставлены в Украину. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Госдеп США.
"Они уже доставлены", - сказал официальный представитель Госдепа в ответ на запрос издания 30 апреля.
Ранее Корреспондент.net разбирался, почему "убийцу танков" Javelin считают одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире.
Россия раздражена. Пресса США о Javelin для Киева
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Источник: korrespondent.net