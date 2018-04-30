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30. 04. 2018

Трамп проиграл "битву" с зонтом

Во время возвращения в Вашингтон из рабочей поездки президент США Дональд Трамп не смог справиться с зонтом, который вывернуло наизнанку из-за ветра. Видео случившегося опубликовал в Twitter пользователь под ником Atrupar.

Автор записи пошутил: "Зонт работает не так", и его пост разошелся по социальным сетям. Некоторые комментаторы нашли в случившемся "российский след".

"Думаю, он вывернул зонт, чтобы ловить сигналы КГБ", - написал один из пользователей.

Другие постарались приободрить президента, отметив, что "с прической все в порядке".

This is... not how an umbrella works. #MAGA pic.twitter.com/9IqU9Kya2p

— Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.
 
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Источник: korrespondent.net

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