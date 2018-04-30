Трамп назвал лучшее место встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп считает, что подходящим местом для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном мог бы стать Дом мира ​в деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Об этом он написал в Twitter 30 апреля.

"Многие страны рассматриваются в качестве места для встречи, но не будет ли Дом мира / Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и значимым местом, чем какая-либо третья страна?", - написал американский президент.

При этом он подчеркнул, что это не окончательное решение и он "просто спрашивает".

27 апреля в Южной Корее состоялась историческая встреча южнокорейского президента Мун Джэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По итогам они подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились заключить мирный договор, который окончит войну, разделившую полуостров в 1953 году.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном планируется на конец мая - начало июня.

Демилитаризованная зона в деревне Пханмунджом является традиционным местом для проведения контактов Северной и Южной Кореи. В 1953 году здесь был подписан договор о прекращении огня, который ознаменовал завершение Корейской войны.

Основной достопримечательностью деревни является Дом мира - то здание, где более 60 лет назад было подписано перемирие. Через деревню проходит линия разделения двух Корей, на которой постоянно дежурят военные двух стран.

Деревня Пханмунджом / EPA

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Источник: korrespondent.net