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30. 04. 2018

СБУ рассказала о потерях за время АТО на Донбассе

За время Антитеррористической операции на Донбассе погибли 24 сотрудника Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-центре ведомства.

"За четыре года СБУ предотвратила десятки терактов против мирного населения, приобрела опыт успешного противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб, собрала неопровержимые доказательства для международного сообщества относительно военной агрессии России в Украине", - говорится в сообщении.

30 апреля официально завершилась АТО под руководством Службы безопасности Украины. Теперь на Донбассе проходит Операция объединенных сил под командованием военных.

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Источник: korrespondent.net

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