Мустафу Найема избили в центре Киева

В центре Киева, возле Бессарабского рынка, ударили нардепа Мустафу Найема, сообщает Цензор.

Найем не пропустил Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил нардепа. Позже подъехала еще одна машина, BMW, водитель которой также нанес удары нардепу, отмечате издание.

По словам свидетелей, оба водителя кавказского типа внешности скрылись с места инцидента. На месте работают медики и полиция.

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Участников конфликта задержали после введенного в городе плана-перехвата, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас их привезли на место события.

По предварительным данным, Найем не хотел нарушать правила дорожного движения, поэтому не пропустил водителя на Mercedes, который собирался поехать на запрещающий знак. Из-за чего и начался конфликт.

Ранее, во время прямого эфира на телеканале Найем и Михаил Добкин повздорили.

Найем рассказал о своих квартирах и авто

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Источник: korrespondent.net