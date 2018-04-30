Лента RSS
Подписаться на ленту
30 апреля 2018, понедельник, 20:33
+24°C
Завтра +26°C
+24°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,43
30. 04. 2018

Мустафу Найема избили в центре Киева

В центре Киева, возле Бессарабского рынка, ударили нардепа Мустафу Найема, сообщает Цензор.

Найем не пропустил Mercedes G-Wagen, водитель которого вышел и ударил нардепа. Позже подъехала еще одна машина, BMW, водитель которой также нанес удары нардепу, отмечате издание.

По словам свидетелей, оба водителя кавказского типа внешности скрылись с места инцидента. На месте работают медики и полиция.

Cмотрите фотогалерею: Мустафу Найема избили в центре Киева

Участников конфликта задержали после введенного в городе плана-перехвата, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас их привезли на место события.

По предварительным данным, Найем не хотел нарушать правила дорожного движения, поэтому не пропустил водителя на Mercedes, который собирался поехать на запрещающий знак. Из-за чего и начался конфликт.

Ранее, во время прямого эфира на телеканале Найем и Михаил Добкин повздорили. 

Найем рассказал о своих квартирах и авто

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

— У вас есть ласты на 48-й размер?
— А зачем вам, собственно, ласты?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.