Убийца танков. США поставили Javelin Украине

США поставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом 30 апреля сообщили в Госдепе США.

Формально США одобрили продажу ПТРК Javelin Украине в начале марта. Поставки ожидались в течение двух месяцев.

Как отметили в Пентагоне, они помогут Украине "построить долгосрочный оборонный потенциал для защиты собственного суверенитета и территориальной целостности".

Президент Петр Порошенко поблагодарил Америку, отметив, что "Javelin станут дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии на Донбассе".

Корреспондент.net разбирался с поставками Украине одного из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире.

Javelin на 47 миллионов

1 марта Агентство Минобороны США по вопросам сотрудничества в области безопасности сообщило, что Госдеп одобрил передачу Украине комплексов Javelin на сумму до 47 миллионов долларов.

В сообщении говорится, что украинская армия получит: 37 пусковых установок Javelin (включая два ПТРК для запчастей), 210 ракет к ним; тренировочные комплексы; тренинги по спользованию ПТРК и их технического обеспечения; услуги по транспортировке.

Представители компаний Raytheon и Lockheed Martin, отвечающие за этот контракт, прибудут в Украину для выполнения передачи и тренировок.

В сообщении Пентагоне не говорится, кто оплатит Javelin, однако ранее Порошенко и американский посол в Украине Мари Йованович сообщали, что контракт будет оплачен Америкой.

В нынешний американский бюджет были заложены 47 миллионов ​​долларов на Javelin для, также говорил украинский посол в США Валерий Чалый.

Зачем Украине убийцы танков

Сообщение об одобрении Госдепом поставок смертоносного оржужия Украине было сделано после выступления президента России Владимира Путина, в котором он более 40 минут рассказывал о новых уникальных ракетах, в том числе ядерных.

По словам Путина "неуловимые и непредсказуемые ракеты" могут долететь до любой точки планеты. Отметим, что в видео, в котором демонстрировалась мощь российского оружия, ракеты целились в американский штат Флорида.

Напомним, что Россия неоднократно выступала против Javelin для Украины. В Москве считают, что противотанковые ракеты станут причиной дестабилизации ситуации на Донбассе.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер говорил, что Киев и Вашингтон работают над тем, как транспортировать и где хранить Javelin, поскольку эти ракеты не предназначены для конфликта на Донбассе.

"Хочу подчеркнуть, что это - оборонная техника. Она полезна только при танковом наступлении. Тогда его можно нейтрализовать. Это именно оборонительное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - сказал Волкер.

Порошенко на пресс-конференции 28 февраля сообщил о скорых поставках Javelin. Ранее президент говорил, что на неподконтрольной части Донбасса находятся 600 российских танков. Таким образом, пропорция будет 3:1, что значительно усилит боеспособность ВСУ. Бывший генсек НАТО Адерс Фог Расмуссен назвал решение о поставках Javelin "важным шагом, который поможет храбрым украинцам, с которыми я встречался на линии соприкосновения, лучше себя защитить".

Почему Россия ненавидит Javelin

В конце декабря прошлого года американский авторитетный журнал National Interest опубликовал статью Себастьена Роблина, магистра Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов, в которой говорится, что Россия ненавидит Javelin и объясняет, почему.

FGM-148 Javelin американского производства является одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире. Но это также дорогое оружие, и каждая ракета обычно стоит дороже той цели, которую она уничтожает.

Тем не менее, ракета Javelin с инфракрасной головкой самонаведения хорошо показала себя в Ираке, Афганистане и Сирии. У ракеты есть одна особенность, которая позволяет ей поражать буквально все имеющиеся в мире танки: она наносит удар по слабой верхней части брони.

Кроме того, Javelin создает меньше опасностей для расчета, чем другие противотанковые ракетные комплексы. Имея небольшой вес, этот ПТРК может использоваться на поле боя в качестве первого ответа на "массированное и внезапное танковое нападение".

Ракеты Javelin настолько эффективны, что во многих случаях вопрос об их поставках приобретает политическое звучание.

Командно-пусковой блок комплекса представляет собой сложный инфракрасный прибор обнаружения с разными режимами работы, включая оптический с 4-кратным увеличением, тепловизионный с зеленой подсветкой и 4-кратным увеличением, а также режим 12-кратного увеличения, который активируется при наведении на цель.

Головка самонаведения ракеты обеспечивает даже четвертый режим работы - инфракрасный с 9-кратным увеличением. Таким образом, командно-пусковой блок является удобным сканирующим устройством для пехоты.

В этом комплексе также имеется множество предохранителей, которые предотвращают случайный пуск.

Командно-пусковой блок вместе с ракетой весит 23 килограмма (основная часть веса приходится на ракету). Стрельбу можно вести пригнувшись и даже сидя.

Когда оператор обнаруживает цель, захватывает ее при помощи инфракрасной головки самонаведения ракеты и нажимает на спусковую клавишу, ракета Javelin выбрасывается из КПБ методом "мягкого пуска" без использования ракетного двигателя, что уменьшает отдачу.

В отличие от большинства других противотанковых ракет, Javelin действует по принципу "выстрелил-забыл", и не требует дальнейшего наведения после пуска. Расчет ПТРК может спрятаться в укрытии, потому что ему нет нужды оставаться на месте, наводя ракету в полете.

После пуска ракета Javelin в течение секунды летит горизонтально, а затем включается ее двигатель, и она поднимается вверх на высоту 150 метров. Такую траекторию полета военные называют "крученый мяч".

Инфракрасная головка самонаведения ракеты при помощи гироскопов стабилизирует полет и вносит поправки в траекторию за счет двигателей системы управления. Благодаря этому ракета падает почти вертикально на ту цель, которую она захватила.

Выпущенная таким образом ракета наносит удар по верхней части брони боевой машины, которая обычно намного тоньше лобовой и даже боковой броневой защиты. 127-миллиметровая кумулятивная боевая часть Javelin способна пробивать броню, равную в эквиваленте 600-800 миллиметрам катаной гомогенной стальной брони.

Это не очень много, поскольку современные танки имеют комбинированную броню, которая чрезвычайно эффективна против такого типа боевых частей. Но это не имеет большого значения. Ракета Javelin все равно пробивает верхнюю броню любой машины, по крайней мере, если не учитывать другие системы защиты.

Довольно часто верхнюю броню танков усиливает система динамической защиты. Это слой металлических контейнеров в виде кирпичей, которые заполнены взрывчаткой. Они предназначены для того, чтобы подрывать боевую часть ракеты до проникновения кумулятивной струи внутрь танка.

Однако в ракете Javelin используется боевая часть тандемного типа, которая преодолевает систему динамической защиты при помощи лидирующего заряда, расположенного в передней части. Он уничтожает металлические контейнеры со взрывчаткой и очищает пространство, в котором основной заряд пробивает танковую броню.

Один из недостатков Javelin это небольшая дальность стрельбы, составляющая два с половиной километра. Ее хватает в большинстве ситуаций, складывающихся на поле боя.

Россия понимает, какими возможностями обладают ПТРК Javelin, и в своих последних моделях танков она применяет соответствующие меры противодействия.

Новые комплексы динамической защиты Реликт и Малахит используют два слоя пластин динамической защиты, которые активируются при помощи радара и предназначены для уничтожения тандемных боеприпасов.

В комплексах активной защиты Штора и Афганит могут использоваться многоспектральные дымометаллические завесы, скрывающие танк от инфракрасных ГСН, и гранаты с инфракрасными ловушками, уводящие их на другие источники тепла.

Однако последние образцы инфракрасных приборов обнаружения обладают улучшенными характеристиками и могут "видеть" сквозь защитные завесы, а также отличают инфракрасные ловушки от изначальной цели.

А элементы активной защиты типа мортир, предназначенные для уничтожения подлетающих ракет, должны иметь возможность выстреливаться вертикально над танком, чтобы противодействовать Javelin, атакующей сверху.

Похоже, что новая система Афганит на танке Т-14 неспособна выполнять эту задачу, так как ее пусковые трубы размещаются под башней горизонтально.

Javelin поступил на вооружение американской армии в 1996 году, то есть, после окончания холодной войны. Впервые его применили в 2003 году во время американского вторжения в Ирак.

В то время Соединенные Штаты не могли отправить свои войска на север Ирака сухопутным путем, и поэтому они сбрасывали воздушные десанты из состава ВДВ и сил спецназа. После этого американские военнослужащие воевали вместе с курдскими боевиками пешмерга.

В бою на перевале Дебека несколько десятков спецназовцев и крупный отряд пешмерги уничтожили иракскую механизированную роту численностью более 100 военнослужащих. У американцев в тот момент было всего четыре Javelin.

Операторы выпустили 19 ракет, и 17 из них попали в цель, уничтожив два танка Т-55, восемь бронетранспортеров МТ-ЛБ и несколько грузовиков. Согласно имеющейся информации, все выстрелы осуществлялись на дальности 2,2 километра и более. То есть, это была практически максимальная дальность стрельбы. Одно попадание было зафиксировано на расстоянии 4,2 километра.

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Источник: korrespondent.net