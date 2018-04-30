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30. 04. 2018

Киев: Жители Донбасса не заметят смену операции

Жители Донбасса не почувствуют на себе смену Антитеррористической операции на Операцию объединенных сил Украины, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью УНН.

"Я уверен на 95 процентов, что ни один человек из гражданского населения ни на линии соприкосновения, ни на временно оккупированной территории каких-то радикальных изменений после изменения характера операции не почувствует", - сказал Тука.

По его словам, большинство позиций закона о реинтеграции Донбасса касается исключительно управления Вооруженными силами Украины, Нацгвардией, Службой безопасности, пограничников и Национальной полиции в зоне проведения операции.

30 апреля официально завершилась АТО под руководством Службы безопасности Украины. Теперь на Донбассе проходит Операция объединенных сил под командованием военных.

Объединенные силы. Что будет на Донбассе после АТО

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Источник: korrespondent.net

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