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30. 04. 2018

Корея: Трамп достоин Нобелевской премии мира

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что американский лидер Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира, за усилия по денуклеаризации Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя южнокорейского президента.

"Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - процитировал Мун Чжэ Ина источник агентства.

27 апреля в Южной Корее состоялась историческая встреча южнокорейского президента Мун Джэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По итогам они подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова и договорились заключить мирный договор, который окончит войну, разделившую полуостров в 1953 году.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном планируется на конец мая - начало июня.

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Источник: korrespondent.net

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