Порошенко: Javelin прибыли в украинскую армию

Президент Петр Порошенко подтвердил прибытие американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в украинские войска. Об этом он 30 апреля написал в Twitter.

"Приветствую оживленный интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставкам нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что, да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию", - написал он.

Порошенко отметил, что новые комплексы "значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности".

"Продолжаем укреплением оборонного потенциала с целью дать отпор российской агрессии", - добавил он.

Также президент поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за "справедливое решение в поддержку Украины".

pic.twitter.com/wX9ONtd6Ha — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2018 г.

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Источник: korrespondent.net