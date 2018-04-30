Порошенко: Javelin прибыли в украинскую армию

Президент Петр Порошенко подтвердил прибытие американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в украинские войска. Об этом он 30 апреля написал в Twitter.
"Приветствую оживленный интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставкам нам комплексов Javelin. Могу только подтвердить, что, да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию", - написал он.
Порошенко отметил, что новые комплексы "значительно укрепили мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности".
"Продолжаем укреплением оборонного потенциала с целью дать отпор российской агрессии", - добавил он.
Также президент поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за "справедливое решение в поддержку Украины".
pic.twitter.com/wX9ONtd6Ha— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 апреля 2018 г.
Ранее Корреспондент.net разбирался, почему "убийцу танков" Javelin считают одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире.
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Источник: korrespondent.net