III Всебелорусские дни католической молодежи в Гродно: прямой диалог с епископами

В Гродно, где проходят III Всебелорусские дни католической молодежи, второй день встречи включил два кульминационных события: молодежь презентовала свои епархии, затем мела возможность задать вопросы епископом во время специальной встречи.

«Мы все призваны к Небесному Царству, к спасению и вечной жизни. Чтобы распознать призвание, важно сделать шаг вперед: довериться Богу и следовать за его голосом», – отметил епископ-помощник Минско-Могилевский Юрий Кособуцкий, размышляя о призвании, сообщает catholic.by.

«Нам не хватает доверия и диалога между собой – епископами и молодежью», – ответил на один из вопросов епископ-помощник Гродненской епархии Иосиф Станевский.

По его словам, каждое следующее поколение молодежи имеет свою особенность: «25 лет назад передача Евангелия происходило немного другим путем. Но важно прислушиваться друг к другу, мы хотим прислушиваться к вашим мнениям и вопросов».

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич рассказал свою историю призвания к священству, а также добавил, что «от молодежи можно слышать много критики в сторону иерархов, но важно, чтобы молодежь тоже хотела брать ответственность за свое окормление».

Презентация молодежи из четырех римо-католических епархий Беларуси и молодежи Греко-Католической Церкви в Беларуси прошла на тему «По примеру Марии не боятся доверять свою жизнь Богу».

Каждая епархия могла выбрать свою форму презентации – танцы, пантомиму, театральные постановки.

Минско-Могилевскую епархию представил группа Ubi Caritas из Ивенца главе с о. Евгением Голубом OFMConv, Гродненскую епархию – театр им.и святого Иоанна Павла II гродненского прихода на Девятовке, Пинской епархии – молодежь из разных приходов епархии во главе с группой CROSSWAY и о. Павлом Рудьманом, Витебскую епархию – молодежь из Браслава и Глубокого.

Молодежь Греко-Католической Церкви поделилась с присутствующими свидетельствами, а также исполнила кондак из Акафиста к Матери Божьей Жировичской.

В рамках молодежного форума митрополит Минско-Могилевский возглавил Святую мессу. Иерарх напомнил в проповеди, что осенью в Ватикане состоится Синод Епископов, посвященный молодежи. В марте в Ватикане прошла передсинодальная встреча молодежи, в том числе с участием представителя Беларуси.

«Каждый из нас переживает трудности в вере и искушение неверием. Одновременно каждый из нас с помощью Церкви и Божьей благодати может познать возрастание в вере и духовное совершенствование. Мы также должны чувствовать свою ответственность за веру в нашем округе. Наше задание – представить Церковь как убежище против вызовов нашего времени, особенно против дехристианизации, нравственного невежества, приватизации веры и спихвання ее на периферию жизни», – подчеркнул иерарх.

Митрополит Кондрусевич добавил, что христианское призвание «расширяет горизонты нашей жизни», поэтому христианин, особенно молодой человек, «не должен оставаться в жизненной долине и удовлетворяться посредственностью».

Источник: krynica.info