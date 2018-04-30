Ситуация вокруг ядерной программы Ирана неприемлема – Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

По его словам, расторжение ядерной сделки пойдет на пользу при переговорах о ядерной программе КНДР.

"Я думаю, что это будет правильным сигналом для КНДР. Через семь лет срок этой сделки подойдет к концу, и Иран будет иметь право двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Через семь лет – это завтра", – заявил Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что в случае выхода из соглашения США готовы к диалогу о новом документе.

"Это не значит, что мы не будем вести переговоры о настоящем соглашении. Это соглашение, которое согласовали далеко не многие люди. Это ужасное соглашение для США", – сказал Трамп.



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Заявления президента США прозвучали вскоре после того, как премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи относительно разработок ядерного оружия.

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Источник: korrespondent.net