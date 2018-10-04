Минчан пригласили расписать чайный сервиз для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Традиционный белорусский подарок на свадьбу, сделанный своими руками, отправят посылкой на адрес Букингемского дворца.

Расписать чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл пригласили современных белорусских художников. Авторские варианты чашек и блюдец представят Митя Писляк и Базыль Стахиевич, чьи граффити украшают модную улицу Октябрьскую, а также иллюстратор Надя Бука. Присоединиться к команде городских художников и предложить свое видение королевского сервиза можно бесплатно 12 апреля в ТРЦ Galleria Minsk. Запись на арт-класс открыта до 11 апреля 15:00 на сайте королевскийчай.бел

Для творческих экспериментов организаторы подготовили 50 белоснежных чашек от студии MoonCeramic, а также кисти и краски для росписи по керамике. Из работ участников воркшопа белорусские художники выберут самые оригинально расписанные чашки, дополнят ими чайный сервиз и отправят в Букингемский дворец.

Участники, чьи работы не попадут в свадебный подарок, смогут забрать расписанную вручную чашку с собой. По окончании воркшопа всем желающим расскажут про традиции британского чайного этикета.