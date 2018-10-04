velcom запускает сервис звонков по Wi-Fi

Телеком-оператор velcom первым в Беларуси запускает технологию VoWiFi (Voice over Wi-Fi или Wi-Fi Calling), которая позволяет совершать вызовы по Wi-Fi. С 13 апреля, после коммерческого запуска сервиса, технология станет доступна абонентам velcom. Пользователи смогут звонить на номера мобильных и стационарных телефонов даже вне доступа сигнала базовых станций, рассказали представители velcom на пресс-конференции в Минске.

Технология Wi-Fi Calling призвана улучшить качество покрытия 3G-сети velcom, которой охвачена почти вся территории страны, без установки дополнительных базовых станций. Роль базовой станции в данном случае выполняет Wi-Fi-роутер, который подключен к сети velcom. Среди преимуществ звонков между абонентами, использующими технологию Wi-Fi Calling – более быстрое установление соединения по сравнению с обычной сетью и сверхчеткое звучание в формате HD-Voice. При этом звонки по Wi-Fi безопасны: между телефоном и сетью создается специальный туннель, а все данные передаются в зашифрованном виде.

Совершать и принимать звонки по новой технологии можно будет по всей стране. Предполагается, что она будет особенно востребована внутри крупных зданий (верхние этажи высоток, подземные этажи, бизнес-центры).

«Звонки по Wi-Fi позволят улучшить связь внутри зданий, в которых по объективным причинам (например, в бизнес-центрах с экранирующим остеклением и без технический решений внутри зданий) сигнал недостаточно мощный. Теперь не нужно будет устанавливать базовые станции внутри здания – достаточно использовать Wi-Fi-доступ, – пояснил Сергей Барамыкин. – Преимущество сервиса очевидно: чаще всего при звонке через мессенджер общение может идти только с теми, у кого он установлен. В случае с VoWiFi можно совершать и принимать вызовы с абонентом любого оператора связи, причем не требуется, чтобы телефон собеседника поддерживал функцию Wi-Fi Calling».

Звонить по Wi-Fi можно будет как внутри сети velcom, так и на номера других мобильных операторов и стационарные телефоны. На стоимость вызова технология VoWiFi не влияет – как и раньше, она будет зависеть лишь от тарифа.

Для звонков по Wi-Fi нужен смартфон с поддержкой технологии VoWiFi. На первом этапе звонки по Wi-Fi будут доступны для Huawei P10 и «народного» ZTE Blade A6, продажи которого с 10 апреля стартуют в velcom. Вскоре появится поддержка смартфонов Huawei Mate 10 Pro и Huawei P Smart. По умолчанию технология действует на флагманах Huawei P20 и Huawei P20 Lite, продажи которых стартуют в конце апреля.

«В ближайшие месяцы наши усилия будут направлены на то, чтобы расширить число моделей смартфонов, которые позволяют совершать звонки по Wi-Fi. Для этого мы плотно взаимодействуем с мировыми вендорами. Технология это достаточно новая и многое здесь зависит от самих производителей», – отметил начальник отдела планирования коммутационных и сервисных платформ velcom Валерий Барай.

Wi-Fi-звонки не требуют установки специального приложения. Достаточно включить функцию «Wi-Fi-вызовы» в настройках телефона. После этого в верхнем меню название оператора сменится на velcom Wi-Fi.

Согласно законодательству, звонки по Wi-Fi можно будет совершать только из фиксированной сети velcom. Технология не работает в режиме полета. При VoWiFi невозможно определить местоположение абонента для маршрутизации экстренных вызовов. Поэтому при наборе скорой или пожарной службы смартфон автоматически совершит соединение по мобильной связи.

Технологию звонков по Wi-Fi velcom впервые представил на прошлогодней выставке «ТИБО». «Звонки по Wi-Fi можно будет совершать только в сети velcom. При этом в случае изменений нормативных положений, мы будем готовы в кратчайшие сроки расширить функциональность сервиса», – отметил начальник отдела планирования коммутационных и сервисных платформ velcom Валерий Барай.