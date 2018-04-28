В Минске при поддержке VOKA выступил саундтрек-оркестр Lords of the Sound

27 апреля в КЗ «Минск» состоялся концерт симфонического кавер-оркестра Lords of the Sound. Музыканты исполнили саундтреки из известных фильмов и сериалов: в программу вошли музыкальные темы из «Гарри Поттера», «Индианы Джонс», «Списка Шиндлера» и «Звездных войн» (композитор Джон Уильямс), «Гладиатора», «Пиратов Карибского моря» и «Начало» (Ханс Циммер), «Игры престолов», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж» (Рамин Джавади) и многих других картин.

Музыкальное шоу включало в себя элементы перформанса и симфонического концерта. Создавать эффектную атмосферу помогал мощный видеоряд, в который вошли кадры из любимых фильмов. Основная идея, которую преследовали музыканты коллектива Lords of the Sound, – показать, что саундтреки из фильмов могут звучать как настоящее произведение искусства.

В этот вечер знаменитые киноэпизоды ожили как на сцене, так и в холле концертного зала. Например, на креативной фотозоне VOKA можно было примерить роль правителя Семи королевств. Железный трон на стенде сервиса был установлен не случайно. Все сезоны знаменитого сериала можно найти в специальном разделе цифрового телевидения VOKA. Помимо «Игры престолов», киноманы найдут на сервисе другие популярные сериалы, такие как «Мир Дикого Запада», «Настоящий детектив», «Кремниевая Долина», «Твин Пикс», «Мост» и другие.

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