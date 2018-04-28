Начинается сбор заявок на украинский фестиваль Atlas Weekend

Самый масштабный фестиваль Украины дает возможность молодым группам из Беларуси проявить себя на одних сценах с топ-артистами в рамках программы Atlas Weekend Talents.

Ежегодно организаторы фестиваля проводят отбор начинающих коллективов в пяти городах Украины: Киев, Львов, Днепр, Одесса и Харьков. В этом году попытать счастья могут и музыкальные таланты Беларуси, ведь отбор также пройдет и в Минске.

Условия остаются неизменными. Для участия в отборе необходимо подать заявку: http://atlasweekend.com/ru/atlas-weekend-talents/. В Минске прием заявок будет осуществляться до 10 мая включительно.

По итогам приема заявок экспертное жюри фестиваля выбирает шорт-лист из 8 групп, которые попадают в онлайн-голосование на сайте. По итогам онлайн-голосования 4 группы, набравшие наибольшее количество голосов, а также 1 группа, отобранная организаторами, попадают на финальный концерт.

По итогам финала, который в Минске пройдет 31 мая в 19.00 в Back Draft Rock Bar (ул. Октябрьская, 19), определится участник, который получает возможность выступить на Atlas Weekend 2018.

Официальные встречи отборочного тура и пре-пати в Минске

VK – https://vk.com/awt_minsk

FB - https://www.facebook.com/search/top/?q=atlas%20weekend%20talents%2031.05%20минск

Atlas Weekend 2018 пройдет с 3 по 8 июля на территории киевского ВДНГ. За 6 дней фестиваля на сценах выступит более 200 артистов. Уже заявлены The Chemical Brothers, Tom Odell, Nothing But Thieves, Lost Frequences, Eskimo Callboy и другие. Количество гостей фестиваля в прошлом году составило более 350 тыс. человек. В 2018 году организаторы ожидают до 500 тыс. посетителей.

Официальный сайт фестиваля - http://atlasweekend.com/ru/

Официальные соцсети и паблики фестиваля Atlas Weekend 2018:

https://www.facebook.com/atlasweekend/

https://vk.com/awf

https://t.me/atlasweekend

По всем вопросам проведения отборочного тура и пиар-кампании, а также аккредитации прессы от Беларуси на фестиваль, обращайтесь к пиар-менеджеру фестиваля в Беларуси Антонине Яцук:

+375 44 753 43 33

antonia@vteme.by

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002265624848