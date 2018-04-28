Начинается сбор заявок на украинский фестиваль Atlas Weekend

Самый масштабный фестиваль Украины дает возможность молодым группам из Беларуси проявить себя на одних сценах с топ-артистами в рамках программы Atlas Weekend Talents.
Ежегодно организаторы фестиваля проводят отбор начинающих коллективов в пяти городах Украины: Киев, Львов, Днепр, Одесса и Харьков. В этом году попытать счастья могут и музыкальные таланты Беларуси, ведь отбор также пройдет и в Минске.
Условия остаются неизменными. Для участия в отборе необходимо подать заявку: http://atlasweekend.com/ru/atlas-weekend-talents/. В Минске прием заявок будет осуществляться до 10 мая включительно.
По итогам приема заявок экспертное жюри фестиваля выбирает шорт-лист из 8 групп, которые попадают в онлайн-голосование на сайте. По итогам онлайн-голосования 4 группы, набравшие наибольшее количество голосов, а также 1 группа, отобранная организаторами, попадают на финальный концерт.
По итогам финала, который в Минске пройдет 31 мая в 19.00 в Back Draft Rock Bar (ул. Октябрьская, 19), определится участник, который получает возможность выступить на Atlas Weekend 2018.
Официальные встречи отборочного тура и пре-пати в Минске
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Atlas Weekend 2018 пройдет с 3 по 8 июля на территории киевского ВДНГ. За 6 дней фестиваля на сценах выступит более 200 артистов. Уже заявлены The Chemical Brothers, Tom Odell, Nothing But Thieves, Lost Frequences, Eskimo Callboy и другие. Количество гостей фестиваля в прошлом году составило более 350 тыс. человек. В 2018 году организаторы ожидают до 500 тыс. посетителей.
Официальный сайт фестиваля - http://atlasweekend.com/ru/
Официальные соцсети и паблики фестиваля Atlas Weekend 2018:
https://www.facebook.com/atlasweekend/
По всем вопросам проведения отборочного тура и пиар-кампании, а также аккредитации прессы от Беларуси на фестиваль, обращайтесь к пиар-менеджеру фестиваля в Беларуси Антонине Яцук:
+375 44 753 43 33
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