Пространство решений от LG: в Москве презентовали новые премиальные модели телевизоров и аудиосистем

Компания LG Electronics в год своего 60-летия (1958-2018) представила новую аудио-видео-бытовую технику и даже роботов! Шоу-рум #ПространствоРешенийLG объединил уникальные OLED, SUPER UHD-телевизоры со встроенными функциями искусственного интеллекта. А также линейку аудио продукции в виде супермощных системы X-Boom, обновленный модельный ряд саундбаров и портативную акустику.

Кроме того, на презентации были показаны модели 4K UHD и LG MiniBeam проекторов. Ультрапремиальный бренд LG SIGNATURE представлен новым 77-дюймовым OLED-телевизором W8, элегантным холодильником InstaView Door-in-Door™, высокотехнологичной стиральной машиной TWINWash™, футуристическим климатическим комплексом.

На презентации состоялась премьера нового ролика про самый контрастный футбольный матч от LG и Дениса Глушакова, чемпиона России по футболу 2017г. Видео демонстрирует передовые технологии OLED-телевизоров, создающие эффект полного погружения в футбольный матч. Оригинальный ролик будет доступен на официальном Youtube канале и в социальных сетях LG.

Красной нитью через всё мероприятие проходила футбольная тематика, так как телевизоры и проекторы станут настоящим окном в мир для болельщиков.

Презентацию, которая прошла 6 апреля, посетили Станислав Черчесов, главный тренер сборной России и Денис Глушаков, чемпион России 2017, амбассадор LG в области телевизоров. С экспозицией шоу-рума #ПространствоРешенийLG ознакомились также известные российские деятели из мира искусства и шоу-бизнеса – Анита Цой, Екатерина Одинцова, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Анастасия Макеева, Елена Захарова, Павел Санаев, Анастасия Стоцкая, Яна Поплавская, Эвелина Бледанс.

OLED И ULTRA HD ТЕЛЕВИЗОРЫ LG: ГАРМОНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОРОВ. ПРОЕКТОРЫ

LG является пионером в сфере производства больших OLED-дисплеев и продолжает развиваться в этом направлении, выпустив в 2018г. девять новых OLED-телевизоров с элементами искусственного интеллекта, включая W8, E8, C8 и B8 серии. Каждая из них отличается особым дизайном от «Изображения на стене» (модели 77/65W8) и «Изображения на стекле» (модели 65/55E8) до дизайна «Cinema Screen» (модели 77/65/55C8 и 65/55B8). Диагонали экранов варьируются от 55 до 77 дюймов, а десять моделей SUPER UHD-телевизоров с функциями искусственного интеллекта (модели SK95, SK85 и SK81) представлены в диагоналях от 49 до 75 дюймов. Технология OLED – это более 8 миллионов самоподсвечивающихся пикселей, каждый из которых может самостоятельно регулировать собственную яркость, создавая идеальную глубину черного для телевизоров LG OLED TV. Эта технология раскрывает полную палитру цветов и проявляет скрытые детали, позволяя смотреть изображение в ярких красках.

В телевизорах серий W8, E8, C8 встроен интеллектуальный процессор α9 (Alpha). Он оптимизирован для использования в OLED телевизорах LG и отличается улучшенными до 50% характеристиками. Процессор выполняет 4 ступени шумоподавления, что в два раза больше, чем у традиционных систем, применяющихся в телевизорах. Новый алгоритм позволяет значительно снизить зернистость и ступенчатость в градиентных заливках. Также удалось существенно улучшить глубину и чёткость прорисовки главных элементов за счёт объектного анализа. Процессор анализирует всю сцену, отделяет главные элементы и их границы от фона, далее происходит раздельная обработка разных объектов в кадре. Поэтому изображение на экране выглядит естественным.

Благодаря возросшей вычислительной мощности процессора, инженерам удалось внедрить систему цветовых координат с более чем 7-кратным увеличением количества возможных вариантов. Процессор α (Alpha) 9 был разработан для поддержки высокой частоты кадров, обеспечивающей гладкое и четкое отображение движущихся изображений на скорости до 120 кадров в секунду. Так OLED LG 2018 демонстрируют любой контент в максимальном качестве, предлагая захватывающие впечатления от просмотра.

Линейка SUPER UHD-телевизоров со встроенными функциями искусственного интеллекта создана на основе мощного процессора α (Alpha) 7, такого же, который используется в серии OLED-телевизоров B8. Благодаря технологии Nano Cell и подсветке FALD (Full Array Light dimming) эти телевизоры могут предложить высокое качество изображения с еще более глубокими оттенками черного, с улучшенной визуализацией и детализацией теней, и высокой четкостью цветов с максимально широкими углами обзора. Обеспечивая еще более яркие впечатления от просмотра, новые SUPER UHD-телевизоры также поддерживают технологию Dolby Atmos, создавая атмосферу полного аудиовизуального погружения.

Встроенные функции на основе искусственного интеллекта помогают зрителю с максимальным удобством управлять новыми телевизорами, используя голосовые команды и систему обработки естественного языка.

В OLED и SUPER UHD-телевизорах LG 2018г. реализована функция Cinema HDR, которая обеспечивает поистине кинематографический уровень передачи изображения прямо у вас дома благодаря поддержке формата Advanced HDR от Technicolor. Это стало логичным продолжением традиций компании, предоставлявшей поддержку всех основных HDR-стандартов от Dolby Vision до HDR10 и HLG. Изображение в формате HDR проходят динамическую покадровую обработку с использованием собственного алгоритма от LG –Enhanced Dynamic Tone.

Смарт-телевизоры LG предлагают своим владельцам еще больше контента в 4K HDR формате. Онлайн-кинотеатры – самый простой способ просмотра высококачественного контента, в приложениях можно найти более 150 HDR-фильмов, а также картины со звуком Dolby Atmos.

В преддверии важных спортивных захватывающих событий LG представила новые модели проекторов. Так, 4КUHD лазерный проектор HU80KS, обеспечивают намного более яркое, детальное и реалистичное изображение с разрешением 4К и цветовым диапазоном HDR10. Модель оснащена функциональной операционной системой webOS3.5 и встроенной стерео акустической системой.

НОВЫЕ АУДИОСИСТЕМЫ: МОЩНЫЙ ЗВУК В УДОБНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Мощная акустическая система LG X-Boom СК99 (5000 Вт) обеспечивает качественный звук, а диско-подсветка создает световую проекцию для полного погружения в атмосферу вечеринки. Благодаря аудиосистеме LG X-Boom OK99 вечеринку можно организовать, где захочешь - любимое устройство, оснащенное удобной ручкой и колесиками, можно с лёгкостью взять с собой. Каждая аудиосистема позволяет создавать собственную музыку благодаря расширенным DJ-эффектам и передавать на смартфон через Bluetooth. Также аудиосистемы легко синхронизируются с ТВ через беспроводное подключение по Bluetooth или оптическому кабелю (в зависимости от модели).

САУНДБАРЫ: ЗВУК ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ В ЭВОЛЮЦИОННОМ ДИЗАЙНЕ

С 2018 года компания LG начинает обмен опытом с английской компанией Meridian, применяя инновационные технологии и разработки в своих продуктах. Meridian – пионер в мире аудио высокого разрешения, за свою многолетнюю историю компания расширяет границы звуковых миров, разрушая стереотипы и создавая легендарные продукты.

Новая расширенная линейка саундбаров LG поддерживает технологию Dolby Atmos® SK10Y (Meridian), SK9Y SK8, которая позволяет точно размещать и перемещать звуковые объекты в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя. Саундбар SK6F создает новый формат объемного звука благодаря DTS Virtual: X – 2.1-канальный звук позволяет полностью погрузиться в музыку. Дизайн новой линейки гармонично сочетается с телевизорами с любых углов обзора. Так, благодаря универсальным размерам саундбар SK10Y идеально смотрится с телевизорами больших диагоналей (55” и 65”).

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИКА ОТ LG: ПРЕМИАЛЬНЫЙ ЗВУК В МОБИЛЬНЫХ ГАБАРИТАХ

Сотрудничество с Meridian выводит портативную акустику от LG на новый уровень звука. Двойной высокочастотный динамик создает широкое звуковое поле и высокоточный звук, позволяя насладиться звучанием красивых голосов и инструментов наравне с полноценным габаритным проигрывателем. Двойные пассивные излучатели обеспечивают глубоким, мощным и отлично сбалансированным басом. Порадует пользователей и увеличенное время автономной работы до 22 ч (модель РК7), что позволяет наслаждаться любимой музыкой абсолютно везде, а яркая подсветка с ритмичным мерцанием создаст атмосферу вечеринки. Кроме того, теперь можно не беспокоиться и смело находиться с устройствами рядом с водой, благодаря степени защиты от брызг (колонки РК7, РК5) и водонепроницаемости (модель РК3).