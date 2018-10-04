Альфа-Банк объявляет о переходе на собственный процессинговый центр

25 апреля 2018 года Альфа-Банк переводит управление операциями с использованием карточек на собственную процессинговую систему.

Это позволит расширить возможности существующих продуктов и сервисов, внедрять новые уникальные карточные продукты и онлайн-сервисы. Так, благодаря новой процессинговой платформе, Банк сможет увеличить скорость обслуживания, устранить ряд технических ограничений существующих сервисов, сократить время оформления персонализированных карт, внедрить услугу смены ПИН-кода и многое другое. Более того, переход на новый процессинг станет началом важного проекта в истории Альфа-Банка - внедрения и запуска собственной услуги эквайринга (прием платежей по карточкам в объектах торговли и сервиса).

Переход позволит значительно расширить собственную сеть банкоматов и платежно-справочных терминалов. При этом наши клиенты смогут, как и прежде, снимать деньги без комиссии во всех банкоматах системы банковского самообслуживания «СБС» (банкоматы «Идея Банка», «Технобанка», банка «БелВЭБ», банка «Москва-Минск», банка «РРБ Банк»).

Каждый сотрудник Альфа-Банка сейчас делает все возможное, чтобы подготовка и сама миграция прошла максимально оперативно и безболезненно для наших клиентов. После перехода на новый процессинговый центр, не нужно будет тратить время на перевыпуск карт: все действующие карточки будут автоматически переведены на новый процессинг. Однако такой сложный высокотехнологичный процесс потребует частичной остановки работы некоторых сервисов обслуживания клиентов 25 апреля 2018 года.

Сейчас специалисты Банка проводят перевыпуск карт, срок действия которых заканчивается в апреле 2018 года. С каждым клиентом, чьи карты подлежат замене (перевыпуску), свяжется наш представитель, чтобы уточнить время получения и активации карты.

Особенности обслуживания физических лиц:

- с 21 по 24 апреля отделения Альфа-Банка будут работать в продленном режиме. 25 апреля отделения будут работать в режиме консультаций;

- заявки на выпуск и перевыпуск карт (кроме кредитных) не будут приниматься с 19 по 25 апреля включительно. Заявки на выпуск и перевыпуск карт, оформляемые начиная с 26 апреля, будут исполнены после 10 мая;

- с 23 по 25 апреля будет приостановлена выдача банковских карт в отделениях и их курьерская доставка;

- с 23 по 25 апреля временно не будут оформляться кредитные договоры (включая овердрафт к зарплатному счету), а также будет отсутствовать возможность изменения суммы кредита (лимита овердрафта);

- с 23 по 25 апреля будет недоступна возможность активации карт;

- 23 и 24 апреля возможность изменения лимитов по картам, блокировка или разблокировка карт будет доступна только в контакт-центре «Альфа-Консультант»;

- платежно-справочные терминалы Альфа-Банка будут отключены с 24 апреля по 2 мая включительно;

- 25 апреля по картам будут недоступны любые операции, включая их блокировку, изменение лимитов, платежи в объектах торговли и сервиса (включая интернет-магазины), операции в банкоматах и платежно-справочных терминалах (как Альфа-Банка, так и других банков);

- начиная с 26 апреля, в банкоматах Альфа-Банка временно будет отсутствовать возможность совершения платежей ЕРИП;

- 25 апреля также остановится работа банкоматов, интернет-банка «Альфа-Клик», мобильного банка Insync.by, услуги «Альфа-Чек», sms-банка. Также в этот день будет недоступно пополнение счетов и погашение кредитов через ЕРИП;

- с 26 апреля операции по картам в интернете будут совершаться без необходимости ввода одноразового пароля технологии 3D Secure. Планируется, что примерно в течение месяца будет возвращена возможность использования указанной технологии.

Особенности обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

- отделения будут работать в привычном режиме в течение всего периода перехода на новый процессинговый центр;

- дистанционные каналы обслуживания будут доступны в течение всего периода перехода на новый процессинговый центр;

- блокировка/разблокировка карт осуществляется в стандартном режиме;

- услуги «Альфа-Выручка» и «Альфа-Клиент Уведомление» будут доступны в привычном режиме в течение всего периода перехода на новый процессинговый центр;

- 25 апреля будут недоступны любые операции по корпоративным картам

- 25 апреля в отделениях будут недоступны операции по текущим счетам, к которым оформлены корпоративные карты (снятие наличных, платежи);

- с 19 по 25 апреля Банк принимает, но не обрабатывает заявления на выпуск/перевыпуск корпоративных карт;

- с 24 апреля по 2 мая включительно платежно-справочные терминалы будут отключены;

- 25 апреля остановится работа банкоматов и услуга «sms-оповещение»;

- 25 апреля ЕРИП будет недоступен во всех устройствах;

- с 26 апреля будет прекращена возможность совершения платежей ЕРИП в банкоматах Альфа-Банка;

- с 23 по 26 апреля возможность изменения лимитов по картам будет недоступна;

- 25 апреля Банком не будут обрабатываться Зарплатные списки.

- 25 апреля выплата заработной платы будет возможна только по заявлению на выдачу наличных денежных средств с текущего счета через кассу Банка;

Сотрудники Альфа-Банка рекомендуют учитывать эту информацию и заранее позаботиться о проведении необходимых платежей, в том числе и о погашениях срочной кредитной задолженности до 24 апреля, при выплате заработной платы и обеспечении командировочными расходами сотрудников организации.

Рекомендуем всем клиентам, срок действия карт которых истекает в апреле, оформить заявки на перевыпуск по 18 апреля.

Кроме того, рекомендуем нашим клиентам заранее снять со счета в банке необходимую сумму наличных для осуществления платежей 25 апреля. Для того, чтобы все клиенты смогли без проблем снять наличные деньги, 23 апреля будет проведена дополнительная загрузка купюрами всех банкоматов Альфа-Банка.

Для того, чтобы сделать процесс перехода максимально открытым и понятным, Альфа-Банк увеличил количество сотрудников контакт-центра и группы поддержки в чате и социальных сетях на время миграции.

Информация об этапах миграции, отключении и возобновлении работы сервисов и услуг, обслуживании в отделениях банка будет обновляться на сайте Альфа-Банка по короткой ссылке alfabank.by/25 в режиме нон-стоп в течение всего периода перехода на новую систему процессинга.

Круглосуточную оперативную поддержку каждый клиент может получить по телефонам:

Для физических лиц: 198; + 375 (44, 29, 25) 733 33 32, в мессенджерах (Viber и Telegram), а также в чате на сайте банка и в мобильном приложении INSYNC.BY.

Для юрилических лиц: 7464 (для операторов МТС, Velcom, Life:); 8 801 100 64 64; + 375 29 700 64 64 (для международных звонков).