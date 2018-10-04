Renault Sport Formula Оne Team на Гран-при Бахрейна

Пилот Renault Sport Formula One Team Нико Хюлькенберг занял высокую позицию, шестое место, на скоростном и стратегически важном этапе нового сезона Формулы 1 – Гран-при Бахрейна (при поддержке Gulf Air), который прошел в воскресенье. По ходу гонки с двумя пит-стопами (последовательность смены шин — Supersoft – Soft – Supersoft) Нико поднимался до 4-й позиции. Карлос Сайнс финишировал на 11-м месте.

• Нико стартовал с 7-й позиции на шинах Pirelli Supersoft, которые он использовал в рамках квалификации, на 15-м круге с 6-го места он совершил первый пит-стоп, поменяв шины на Soft, а на 39-м круге, находясь на 4-ом месте, поставил новый комплект Supersoft.

• Карлос стартовал с 10-ой позиции на шинах Supersoft, которые он использовал в рамках квалификации, на 16-м круге с 8-го места заехал на пит-лейн за новым комплектом Supersoft, а на 26-м круге, будучи на 12-ом месте, поменял шины на Soft.

Нико Хюлькенберг, №27, R.S.18-02: Стартовал 7-м, финишировал 6-м.

«Сегодня мы выжали из этой гонки максимум, и результатом я очень доволен. Нам не хватало мощности, чтобы на равных конкурировать с лидирующими болидами, что меня несколько расстроило, борьба в средней группе команд была очень плотной. Гонка выдалась весьма насыщенной, и мы в основном сосредоточились на экономии топлива и борьбе со своими прямыми конкурентами, в чем, по-моему, вполне преуспели».

Карлос Сайнс, №55, R.S.18-01: Стартовал 10-м, финишировал 11-м.

«В конце гонки я просто боролся за выживание — шины Soft были крайне изношены и мне приходилось максимально экономить топливо. Нам нужно будет проанализировать и понять, что произошло на старте — у меня буксовали колеса, и гонка оказалась испорчена с самого начала. Я попадал в плотный трафик после каждого пит-стопа, и мне не удалось вырваться вперед. По правде говоря, день выдался сложным, но, к счастью, этап в Китае совсем скоро, и мы продолжим борьбу за очки».

Сирил Абитебуль, управляющий директор Renault Sport Cars:

«Гонка оказалась насыщенной событиями, но нам удалось добиться отличного результата благодаря Нико, прекрасно выступившему на трассе, которая для нас является достаточно сложной. Неудачный старт Карлоса наложил отпечаток на всю гонку и еще раз показал, что важна каждая деталь. Карлос финишировал, не набрав очков, и это печально, однако он сделал все, что мог, в плане контроля за расходом топлива, что в его случае было очень непростой задачей. Мы показали хорошие результаты на квалификации, и динамика болида дает основания надеяться на более высокие места на стартовой решетке, что в свою очередь должно будет упростить дальнейшие гонки. Благодаря шестому месту Нико мы сохраняем неплохую позицию в Кубке конструкторов, полностью в соответствии с поставленными целями, однако скорость в этой гонке была не слишком высока, особенно на шинах Soft, что нужно проанализировать, понять и исправить как можно скорее».