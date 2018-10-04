Белавиа и Nordic Aviation Capital завершили оформление сделки по приобретению самолетов

Авиакомпания «Белавиа» завершила оформление сделки с ирландской компанией Nordic Aviation Capital (NAC) по лизингу пяти самолетов Embraer.

По условиям договоров авиакомпания получит 5 новых воздушных судов: три – Embraer-195 и два – Embraer-175. Данные авиалайнеры с завода-изготовителя будут предоставлены авиакомпании «Белавиа» на условиях оперативного лизинга на 12 лет. Поставка первых трех самолетов (двух E195 и одного Е175) ожидается уже в апреле 2019 года. Два других воздушных суда будут поставлены в декабре 2019 и апреле 2020 года.

Пять новых авиалайнеров поступят во флот авиакомпании в текущей двухклассной конфигурации «Белавиа». Воздушное судно Embraer-175 рассчитано на перевозку 76-ти пассажиров (12 кресел бизнес-класса и 64 – экономического). Салоны Embraer-195 будут вмещать 11 мест в салоне бизнес-класса и 96 мест в салоне эконом-класса.

Оперативный лизинг обеспечивает авиакомпании возможность гибко управлять составом флота, регулируя его в соответствии со спросом и объемом авиаперевозок.

«Пассажирские самолёты «Embraer-175» и «Embraer-195» средней дальности занимают в авиапарке «Белавиа» место между вместительными Boeing-737 и небольшими CRJ. Самолеты идеально подходят для расширения маршрутной сети «Белавиа» и увеличения частотности рейсов для удовлетворения спроса пассажиров», ― рассказал генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров.

«Мы рады дальнейшему расширению партнерства с авиакомпанией «Белавиа». Приобретение пяти новых самолетов в лизинг позволит белорусской авиакомпании закрепить свое лидерство в региональной авиации. Мы в свою очередь будем делать все возможное, чтобы поддерживать нашего уважаемого клиента еще много лет», - сказал Мартин Мёллер, председатель NAC.

«Мы впечатлены продолжающимся экономическим ростом авиакомпании «Белавиа». Отношения между Embraer и «Белавиа» в партнерстве с ведущим лизингодателем NAC помогут «Белавиа» расширять свою сеть и частотность выполнения рейсов благодаря использованию самолетов семейства E-Jet,» - сказал Мартин Холмс, вице-президент Embraer Commercial Aviation по продажам и маркетингу в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. «Флот «Белавиа» будет включать в себя 12 авиалайнеров семейства E-Jet, когда пять новых самолетов присоединяются к авиапарку «Белавиа».

Эксплуатировать новые самолеты планируется практически на всех регулярных маршрутах авиакомпании.

После завершения срока лизинга воздушные суда возвращаются лизингодателю.

В настоящий момент авиакомпания эксплуатирует 4 самолета семейства Embraer. К апрелю 2020 года авиапарк «Белавиа» будет состоять уже из 12 воздушных судов бразильской авиастроительной компании.

Приобретение новых самолетов является неотъемлемой частью инициативы по обновлению авиапарка «Белавиа». Поставка данных авиалайнеров позволит авиакомпании успешно реализовывать стратегию по росту и экономичному развитию.

«Белавиа» продолжает наращивать пассажиропоток. Так, за первые 3 месяца 2018 г. белорусский перевозчик перевез 568 451 пассажиров против 498 853, перевезенных за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост перевозок за первый квартал увеличился на 14 %.