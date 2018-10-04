20 и 21 апреля в Минске пройдет международный фестиваль-конкурс «Этна Стыль»

20 и 21 апреля в Национальной школе красоты при поддержке Минского городского исполнительного комитета пройдет Минский международный фестиваль-конкурс «Этна Стыль». В Год малой родины организаторы решили обратиться к истокам белорусской культуры и напомнить, насколько разносторонним и увлекательным для человека 21-го столетия может быть знакомство с национальным наследием.

Форум стартует вечером в пятницу с сеансов отечественного кинематографа и демонстрации лучших мировых лент, переведенных на белорусский язык. Партнером площадки «Этна Movie» является компания Velcom.

В субботу с 10:00 и до 17:00 любой желающий может побывать на интерактивных площадках в Национальной школе красоты. Например, отведать блюда народной кухни на «Этна Сняданку», на занятии по хореографии научиться основным элементам народных танцев, на мастер-классе по стилю и визажу узнать, из чего состоял гардероб наших предков и какой косметикой они пользовались, а самые маленькие гости смогут посмотреть белорусские мультфильмы и смастерить игрушки, с которыми играли их пра-прадедушки и пра-прабабушки. Фестиваль украсит живая музыка и арт-перформанс. На протяжении всего дня настроение гостей поддержат сладости и горячий шоколад от кондитерской фабрики «Коммунарка».

21 апреля в 21:04 начнется яркое «Этна Шоу». В программе примут участие дизайнеры и бренды одежды, артисты, рыцари, художники, музыканты, танцевальные коллективы, селебрити. На подиуме мы увидим коллекции бренда Anastasiya Falkovich, дизайнера Надежды Лунёвой, бренда UND, бренда Honar, бренда Майстэрня сям'і Банiфацьевых, дизайнера Тамары Потоцкой, дизайнера Юрия Пахомова, дизайнера Анастасии Васюченко, Оршанского льнокомбинат, УО "Минский государственный профессионально–технический колледж легкой промышленности и бытового обслуживания населения". Вместе с моделями Национальной школы красоты наряды будут демонстрировать телеведущая Полина Шуба, теле- и радиоведущая Ольга Венская, Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева, популярная певица Жанет, группа PROвокация, группа PAWA, шоумен Александр Сериков, шоу-мен Андрей Бонд.

В этот вечер мы также узнаем имя дизайнера, который создаст костюм для представительницы Беларуси на Мисс Мира. Именно таков главный приз конкурса среди модельеров «Лепшы Этна Вобраз», который пройдет в рамках мероприятия.

Завершится фестиваль фуршетом в белорусском стиле.

Минский международный фестиваль-конкурс «Этна Стыль» проходит раз в два года. Его создателем является Национальная школа красоты. С 2016 года он поддерживается Минским городским исполнительным комитетом и внесен в план мероприятий столицы, как проект, направленный на сохранение и развитие национальной культуры.

Когда: 20.04 и 21.04.2018 года

Где: г. Минск, ул. Мельникаите, 4

Вход свободный. На шоу-программу вход по пригласительным. Их можно получить у организаторов.

Подробности по телефону +37517 203 35 41