В Беларуси открылась Академия бизнеса для предпринимателей

Альфа-Банк при поддержке бизнес-школы ИПМ открыл в Беларуси первую Академию бизнеса. Образовательный проект - некоммерческий и имеет целью повысить уровень и качество образования в сфере обучающих программ для малого бизнеса.

На прошедшей в Минске пресс-конференции в честь открытия Академии бизнеса представители Альфа-Банка отметили, что в первый год работы учениками Академии могут стать клиенты банка. В дальнейшем же, с учетом полученного опыта, к проекту смогут присоединиться и другие.

Программы обучения в Академии бизнеса были разработаны ведущие коучерами и экспертами бизнес-школы ИПМ. Тематика учебных программ обширная - от управления персоналом и налогового менеджмента до современных интернет-технологий. Обучение для предпринимателей будет бесплатным, записаться в Академию можно на портале Клуба клиентов Альфа-Банка.

Занятия будут проходить в Минске. В каждой группе будут заниматься по 16-18 человек. До августа 2018 года будет продолжаться тестовый режим обучения. После анализа проведенной работы программы обучения будут дополняться и корректироваться.

Павел Данейко, директор бизнес-школы ИПМ, отметил, что в рамках обучения предприниматели смогут освоить перспективные бизнес-модели и получить новые знания. Все это в комплексе позволит что-либо изменить и усовершенствовать в своей деятельности либо начать с нуля. При этом, по словам эксперта, Академия бизнеса также станет прекрасной площадкой для общения предпринимателей.

Александр Бобко, директор департамента массового бизнеса Альфа-Банка отметил амбициозность проекта: "Академия бизнеса должна стать бизнес-инкубатором будущих миллионеров. Привлеченные эксперты и коучеры повысят компетенции предпринимателей, помогут успешно действовать в белорусских реалиях, используя современные бизнес-тренды. Возможно, именно этот проект придаст импульс малому бизнесу, который будет способен создавать что-то новое и полезное, быть трендсеттерами на рынке".

Александр также заметил, что после базового бесплатного обучения в Академии, при необходимости углубить знания и пройти какой-либо конкретный курс, это можно будет сделать на базе бизнес-школы ИПМ.

Проект был поддержан Нацбанком. Антон Подрез, начальник управления цифровых технологий Национального банка, отметил, что ввиду общей тенденции цифровизации экономики в Беларуси, в вопросах цифровой трансформации необходимо сотрудничество. Он подчеркнул важность реализации проектов в банковской сфере, в том числе и для предпринимателей.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома, отметил усиливающуюся роль малого бизнеса в экономике. Доля малого бизнеса в доходах столицы в 2017 году выросла с 30% до 39%. По словам эксперта, в дальнейшем эта тенденция продолжится, и город будет оказывать поддержку малому бизнесу. В пример он привел прошедшие во всех районах столицы семинары по разъяснению Декрета № 7.

Николай сделал акцент на росте количества новых предприятий в Минске, в том числе в сфере промышленности. В первом квартале 2018 года в Минске было создано более 4 000 предприятий малого бизнеса, из них около 400 – в промышленности. "Проекту Альфа-Банка должен сопутствовать успех, чтобы из него выходили бизнесмены, которые полученные знания направляли бы на пользу экономики города и страны", - заключил эксперт.

Пока планируется обучить около тысячи белорусских предпринимателей. В перспективе Альфа-Банк планирует открытие филиалов в областных центрах, а также реализовать долгосрочный проект по онлайн-обучению предпринимателей.