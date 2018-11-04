Мобильные бригады офтальмологов осмотрят 13 тысяч детей в Брестской области в ходе проекта «Я вижу!»

В Брестской области стартовал масштабный благотворительный проект «Я вижу!». До конца 2018 года мобильные бригады офтальмологов осмотрят более 13 тысяч детей в 8 районах региона – Малоритском, Каменецком, Кобринском, Жабинковском, Пружанском, Березовском, Ганцевичском и Ляховичском.

Уникальный для Беларуси благотворительный проект «Я вижу!» по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности проводят Белорусский детский фонд и компания velcom при поддержке Брестского областного исполнительного комитета и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Уже сейчас бригады врачей-офтальмологов и медсестер на автомобилях, оснащенных оборудованием для диагностики заболеваний органов зрения, посещают сельские школы Каменецкого района.

Проект «Я вижу!» стартовал в Брестской области с Малоритского района, в котором врачами уже проведена диагностика зрения у 1116 детей. Из этого количества различные патологии зрения выявлены у 41.75 % детей, причем у 61,8% из этого числа нарушения зрения диагностированы впервые. Выписано 68 рецептов на очки. 19 детей направлены на дополнительное обследование, консультации и углубленную диагностику в Брестскую детскую областную больницу.

Для организации работы двух мобильных офтальмологических бригад были оборудованы специальные автомобили, с необходимыми для проведения диагностики приборами и другим оснащением. Все осмотры сопровождаются выдачей медицинского заключения, а полученные на ребенка с нарушением зрения данные находятся в информационной базе врачей-офтальмологов и затем передаются в областную больницу. Поэтому дети, у которых есть нарушения зрения, останутся под постоянным наблюдением и контролем офтальмологов.

Инициатор благотворительного проекта «Я вижу!» – Белорусский детский фонд. Уже третий год подряд результаты этой инициативы подтверждают эффективность и необходимость диагностической медицинской помощи детям именно там, где они живут и учатся.

«Забота о здоровье детей – одна из приоритетных задач нашей организации. «Я вижу!» - это один из медицинских проектов Фонда, который позволяет оказывать действенную помощь большому количеству детей, – сообщила заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова. – Эффект этой помощи огромный: ведь чем раньше будут выявлены врачами нарушения зрения, тем раньше их можно лечить и не допустить серьезных патологий. Мы надеемся, что проект еще раз обратит внимание взрослых на заботу о здоровье детей в целом».

Все расходы на проект по традиции оплачены за счет средств, собранных компанией velcom в ходе благотворительной рождественской инициативы «Делать добро так просто». Из своей прибыли с каждого подключения на тарифные планы линеек «Комфорт» и «Комфорт+» в декабре 2017 г. компания перечисляла 5 рублей на специальный счет. Итоговая сумма составила 118 240 рублей. Из этих средств и финансируется реализация проекта «Я вижу!» в Брестской области.

«Проект «Я вижу!» является одной из важнейших составляющих корпоративной социальной ответственности компании velcom. Для нас важно реализовывать социальные инициативы по всей Беларуси. Старт проекта «Я вижу!» в Брестской области позволит охватить ряд удаленных районов региона. – отметил руководитель группы по корпоративной социальной ответственности Виктор Поздняков. – Своевременная диагностика и предупреждение заболеваний зрения в детском возрасте имеют решающее значение. Именно поэтому, наряду с адресной помощью тысячам ребят, в рамках проекта «Я вижу!» будет продолжена информационная кампания по профилактике нарушений зрения».

На протяжении 2018 года проект «Я вижу!» будет реализовываться в два этапа: в период с апреля по май, помимо Малоритского и Каменецкого районов, мобильные бригады приедут в школы Кобринского района, а после летних каникул, с сентября по декабрь следующего учебного года, приедут в Жабинковский, Пружанский, Березовский, Ганцевичский, Ляховичский районы.

На протяжении 2016 и 2017 гг. проект «Я вижу!» был реализован в 19 районах Могилевской и 14 районах Гомельской областях Беларуси соответственно. Всего за это время было обследовано около 25 тыс. детей. По результатам диагностики у 31% школьников выявлены различные патологии зрения, причем у 52% из этого числа нарушения зрения диагностированы впервые. Все дети получили заключения об осмотре. Врачи выписали 2830 рецептов на очки, 260 маленьким пациентам назначили дополнительные обследования, лечение в условиях стационара, около 80 человек получили направления на оперативное лечение.