В Беларуси насчитали 80 вертолетов и назвали ТОП-6 лучших моделей

В Беларуси действует около 80 гражданских и военных вертолетов. Наиболее крупный из них – Ми-26 на службе белорусских спасателей, а самый легкий – Robinson R44 Raven II из авиапарка минского ДОСААФ. Почти все модели вертолетов представят на чемпионате мира по вертолетному спорту, который впервые пройдет в Минске с 23 по 29 июля, рассказали в Белорусской федерации авиационного спорта.

Больше всего вертолетов – свыше 50 – используют военные. Примерно по 10 «вертушек» трудятся в МЧС и аэроклубах, еще несколькими владеют частные лица. Каждый год в авиапарк страны поступает один-два новых вертолета. Причем наибольшие перспективы эксперты связывают с развитием гражданской авиации.

Возглавивший рейтинг Ми-26 находится на балансе МЧС и считается самым грузоподъемным в мире серийным вертолетом. Он способен перевозить людей (до 82 человек), технику и различные грузы весом до 20 тонн. Предельная скорость также впечатляет – 295 км/ч. Вертолет может преодолевать до 800 км (с подвесными банками – до 2350) и подниматься на высоту до 6500 метров. Ми-26 незаменим при тушении лесных пожаров, сбрасывая за один рейс до 15 тонн воды. Вертолет также задействовали для национального парашютного рекорда, когда 30 человек образовали фигуру на фестивале авиационного спорта «Пронебо-2016».

В Беларуси распространены вертолеты Ми-8, способные перевезти 4 тонны груза внутри кабины или 3 тонны на внешней подвеске. Первый прототип разработан еще в 1961 году, однако модель по сей день остается популярной, получив с десяток модификаций. Разгоняется винтокрылый аппарат до 250 км/ч и может преодолеть за раз 590 км с «потолком» в 6000 метров. Салон обычно рассчитан на 24 пассажиров. Вертолеты используют военные и спасатели, ими же укомплектован правительственный авиапарк. Кстати, модернизацией Ми-8 занимаются на Оршанском авиаремонтном заводе.

Еще один «старожил» – Ми-2 – задействован в аварийно-спасательных работах и подготовке пилотов. Вертолеты этой модели используют МЧС и аэроклубы ДОСААФ. «Вертушка» может поднимать до 700 кг на высоту до 4000 метров, а предельная скорость составляет 210 км/ч. В салоне помещается до 8 человек. Ми-2 проворен и легок в управлении, за что снискал успех среди спортсменов – на нем будет выступать большая часть национальной сборной Беларуси на чемпионате мира по вертолетному спорту-2018. Кстати, вертолет продолжают эксплуатировать более чем в 30 странах мира.

Не теряет позиций и ударный вертолет белорусских ВВС – Ми-24. «Крокодил», как его прозвали за силуэт, получил известность после войны в Афганистане. Кабина в носовой части фюзеляжа рассчитана на двух пилотов, причем место командира для лучшего обзора слегка приподнята. Модель получила множество модификаций и может комплектоваться пулеметами и ракетами. Ми-24 также считают «летающим БМП», так как, помимо огневой поддержки, его можно использовать для перевозки пассажиров. «Крокодил» способен развивать до 335 км/ч и пролетать до 600 км (с подвесными баками – до 1000 км).

Востребован также Airbus AS355, особенно как поисково-спасательный вертолет. Он легкий и маневренный, при этом способен разгоняться до 278 км/ч и подниматься на высоту до 6000 метров. За раз «вертушка» способна пролететь до 730 км, а в салоне хватает места для 5 пассажиров. Всего же AS355 может поднимать около тонны дополнительного веса. В вертолет встроена цифровая система управления для большей безопасности и экономии топлива.

Завершает рейтинг компактный Robinson-44 Raven II, который не так давно «прописался» на аэродроме в Липках. Вертолет закупили для подготовки вертолетчиков и развития авиационного спорта. Предполагается, что мощный поршневой инжекторный двигатель позволит белорусской сборной получить преимущество в соревнованиях. Вертолет вмещает до 4 пассажиров, включая пилота. Максимальная скорость – 240 км/ч, а без дозаправки вертолет может преодолеть 560 км. Среди преимуществ – низкий расход топлива и высокий срок службы. Помимо минского ДОСААФ, геликоптеры Robinson представлены в частных авиапарках, в том числе в компании «Авиа-100» и в парк-музее интерактивной истории «Сула».

Вертолеты разных моделей представят в Минске с 23 по 29 июля на чемпионате мира по вертолетному спорту. Зрелищное соревнование пройдет на аэродроме Боровая (накануне его полного закрытия) и соберет вместе около 40-45 экипажей из 10-15 стран. А 28 и 29 июля там же проведут ежегодный фестиваль #Пронебо. Помимо вертолетов, зрителям покажут самолеты, автожиры прыжки парашютистов и воздушные шары. Самым зрелищным моментом мероприятия должны стать вертолетные гонки.