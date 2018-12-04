Авангард: новый универсал Audi A6 Avant

Эффектный дизайн, просторный интерьер и превосходная практичность. Мощные двигатели с гибридной технологией. Широкий выбор типов подвески, полноуправляемое шасси. Передовые системы безопасности и помощи водителю.

Новое поколение модели Audi A6 Avant сочетает в себе динамичный дизайн и превосходную повседневную практичность благодаря вместительному багажному отсеку объемом 565-1680 литров. Трансмиссия и подвеска обеспечивают оптимальный баланс комфорта и отточенной управляемости. Двигатели с новой интегрированной системой «mild hybrid» позволяет добиться отличной экономичности, а полноуправляемое шасси улучшает маневренность нового универсала бизнес-класса.

Габариты нового Audi A6 Avant составляют 4,94 метра в длину, 1,89 метра в ширину и 1,47 метра в высоту. Интерьер новой модели стал еще более просторным в сравнении с предшественником и обладает рекордными в своем классе параметрами по ширине салона, а также по простору на задних сиденьях.

Несмотря на спортивный силуэт кузова, новый A6 Avant по-прежнему предлагает вместительный багажный отсек с широким (1050 мм) проемом двери. Объем багажника составляет 565 литров и может быть увеличен до 1680 литров при сложенных задних сиденьях. Дверь багажника и шторка багажного отсека стандартно оснащены электоприводом, а в качестве опции можно заказать систему бесконтактного открывания багажника и электропривод выдвижного прицепного устройства. Также в список стандартного оснащения входят крючки, сетка и разделительные поперечины, которые позволяют надежно закрепить весь багаж.

Новый А6 Avant является идеальным вариантом для дальних поездок в том числе благодаря превосходной шумоизоляции и аэродинамике. К примеру, коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0.27. В конструкции кузова нового Audi А6 применяется сочетание стали и алюминия, из которого изготовлены двери, капот и крышка багажника, а также крылья. Таким образом достигается еще более высокая жесткость кузова, что вносит свой вклад в повышение комфорта движения.

Первоначально новый Audi A6 Avant будет доступен с одним из двух мощных моторов. Бензиновый 3.0 TFSI (340 л.с. и 500 Нм) скомпонован с 7-ступенчатой коробкой передач S tronic, позволяя разгоняться с места до 100 км/ч за 5,1 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч. Турбодизель 3.0 TDI (286 л.с. и 620 Нм), работающий в паре с 8-диапазонным «автоматом» tiptronic обеспечивает аналогичные динамические характеристики. Оба мотора стандартно сочетаются с системой полного привода quattro.

Двигатели нового Audi A6 Avant оснащены новой технологией «mild-hybrid» с интегрированным стартер-генератором, который работает в паре с литий-ионной батареей. Система позволяет двигаться накатом в диапазоне скоростей от 55 до 160 км/ч, а система «старт-стоп» срабатывает на скоростях ниже 22 км/ч. При этом двигатель запускается автоматически, как только автомобиль перед Audi A6 начинает движение.

Модернизированная подвеска Audi A6 Avant обеспечивает еще более высокую устойчивость в сочетании с превосходным комфортом движения. Для модели нового поколения доступны на выбор четыре варианта подвески: стандартная подвеска на стальных пружинах, спортивная подвеска с уменьшенным дорожным просветом, подвеска с адаптивными амортизаторами и адаптивная пневмоподвеска.

Одним из новшеств модели является система управления всеми четырьмя колесами. В зависимости от скорости движение задние колеса поворачиваются в противоположную сторону от передних или в ту же, что и передние колеса. Это позволяет сократить радиус разворота при маневрировании на низкой скорости и обеспечивает более высокую точность и безопасность маневров на высокой скорости.

Интерьер нового Audi A6 выполнен в новой концепции «черная панель», которая имеет стильный внешний вид и подчеркивает технологичность новой модели. Центральная консоль развернута к водителю, верхний дисплей системы MMI touch response также обращен в сторону водителя.

В зависимости от вкусов клиента, интерьер нового Audi A6 Avant может быть выполнен в одном из четырех вариантов. Помимо стандартного дизайна салона предлагаются варианты отделки sport, design, design selection и S line sport. Любой из них можно сочетать с пакетом внешней отделки кузова S line.

Новый Audi A6 Avant получил вслед за новым седаном А6 инновационные системы мультимедиа, безопасности и помощи водителю.

Новая система MMI touch response обеспечивает еще более удобное и интуитивно понятное управление всеми функциями автомобиля. Автомобиль в буквальном смысле слова адаптируется в соответствии с предпочтениями водителя – в том числе благодаря «кастомизации» основного дисплея MMI, на котором можно, как на смартфоне, собрать все необходимые «иконки» на главном «рабочем столе». Эта система идеально подходит для случаев, когда автомобилем пользуются несколько человек, позволяя хранить индивидуальные настройки для семерых водителей, выбирая оптимальную конфигурацию исходя из 400 параметров. Благодаря логичной структуре меню система обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям автомобиля. Конфигурируемые кнопки «Избранное» позволяют адаптировать систему в соответствии с персональными предпочтениями каждого водителя.

Система «естественного» голосового управления превращает новый Audi A6 в настоящего «собеседника» и спутника в путешествиях. Обработка команд и вопросов пользователя происходит при помощи встроенной программы, а в сочетании с мультимедийной системой MMI navigation plus – еще и с подключением к «облачным» источникам информации. Сенсорная система MMI touch response с акустическим и тактильным подтверждением нажатия отличается быстродействием и интуитивным управлением. Когда пользователь нажимает на панель, выбирая определенный пункт, система подтверждает нажатие звуком «клика» и легкой вибрацией.

Управление мультимедийной системой организовано при помощи верхнего дисплея MMI navigation plus размером 10,1 дюйма по диагонали. Нижний 8,6-дюймовый дисплей на центральной консоли служит для управления климат-контролем, а также, к примеру, ввода рукописной информации, когда рука водителя удобно располагается на селекторе автоматической коробки передач. Кроме того, для нового Audi A6 Avant можно заказать в качестве опции систему проекции данных на лобовое стекло, а система MMI navigation plus также включает в себя виртуальную панель приборов Audi virtual с 12,3-дюймовым дисплеем.

Система MMI navigation предоставляет несколько новых функций навигационной системы. К примеру, система способна самообучаться, исходя из постоянно используемых маршрутов, и предлагать оптимальные варианты движения. Сама навигация подключена к сервису HERE, который в реальном режиме времени отслеживает дорожную обстановку во всем регионе. Если подключение к серверу прерывается, система продолжает «вести» водителя, исходя из сохраненных в памяти данных.

Новый Audi A6 Avant оснащен новыми системами помощи водителю, которые включают в себя в том числе системы parking pilot и garage pilot, позволяющие управлять автомобилем, находясь за его пределами. Водитель может выйти из автомобиля и запарковать его в гараж или на свободное место на стоянке, управляя движением при помощи приложения myAudi app на своем смартфоне. Все системы помощи водителю объединены в три пакета: Park assist package, помогающий при парковочных маневрах, City assist package, включающий в себя новый ассистент безопасного проезда перекрестков, а также Tour assist package, который включает в себя адаптивный круиз-контроль, способный «вести» автомобиль в потоке машин и удерживать его в своей полосе движения.