В Минске впервые прошла Неделя информационной безопасности, объединившая в себе ряд профильных мероприятий и собравшая самых лучших профессионалов в области ИБ, реальных практиков, всех IT-энтузиастов, а также представителей научных и образовательных учреждений.

Пожалуй, впервые это можно назвать не только своеобразным смотром достижений в ИБ и IT секторах, но и, что немаловажно, платформой для плодотворного диалога и поиска современных решений для представителей государственных структур, регулирующих органов и бизнеса.

Организаторами, взявшими на себя все хлопоты по организации такого масштабного проекта, стали представители разных секторов. Это и Научно-технологическая ассоциация "Инфопарк", и Оперативно-аналитический Центр при Президенте РБ, а также ОАО «АГАТ-системы управления».

Вот что в своем напутственном слове сказалАлександр Евгеньевич Сушко, Руководитель проекта по развитию бизнеса в Республике Беларусь, GroupIB (модератор секции «Кибербезопасность без границ»):

"Технологии проникли в нашу жизнь незаметно, но надолго. Сегодня никто не сможет представить свой день без мобильного телефона, интернета и решения своих задач с использованием высоких технологий. Очень важно не забывать о безопасном использовании технологий, чтобы они не причиняли вреда людям, их использующим. Неделя информационной безопасности в стране это повод для повышения цифровой грамотности населения, укрепления цифровых рубежей защиты на предприятиях и государственных ресурсах. Желаю, чтобы эта неделя превратилась в ежедневную защиту наших граждан и бизнеса от угроз в области информационной безопасности".

Крупнейшим мероприятием, закрывающим Неделю Безопасности и подводящим итоги, стала двухдневная международная конференция IT Security Conference 2018 уже в четвертый раз проводимая весной в Минске. Это крупнейшее мероприятие, которое посвящено реальным механизмам для решения задач, эффективного противодействия угрозам и нейтрализации опасностей на современных предприятиях.

Немного статистики. За 2 дня конференции её посетило более 300 специалистов, которые прослушали выступления более 50 докладчиков в рамках 5 тематических секций. Доклады были подготовлены экспертами из Беларуси, России, Литвы и Грузии. Также за время мероприятия был организован Круглый стол «Блокчейн и защита информации».

Генеральным партнером конференции в 2018 году выступила компания R-Vision, стратегическими партнерами компании InfoWatch, "Инком интер", IBA Group, Софтклуб, а компания «С-Терра Бел» стала партнером целой секции. Также партнерами в этом году выступили: Белорусские облачные технологии, ЮГИС групп, SoftLine, SBH LawOffice, Quadrosoft, DataLeaksDetector, MicroFocus.

По итогам проведения всем партнерам конференции и самым её активным участникам в торжественной обстановке были вручены именные дипломы и благодарности за плодотворную работу на мероприятии.

Также можно отметить, что в этом году был сделан акцент на проблемы подготовки специалистов в сфере информационной безопасности, а также и оценку их действий и навыков в смоделированных ситуациях, максимально приближенных к реальности.

Вот что сказал на эту тему председатель программного комитета Конференции ITSecurity 2018, Профессор кафедры технологий программирования ФПМИ БГУ, Юрий Иванович Иванченко:

«Впервые в этом году на конференции были предложены для обсуждения такие важные для обеспечения информационной безопасности темы как наука, образование и безопасное программирование. Интерес, проявленный участниками конференции, подтвердил актуальность предложенных тем. Интереснее всего для посетителей оказалась тематика связанная с созданием безопасного программного кода, хотя и стоит отметить, что в этой сфере у нас всех еще очень много работы».

Много работы было и у представителей регулирующих органов. В нынешнем году, учитывая все технологические новшества и события, поступало очень много вопросов о тонкостях регулирования в сфере кибербезопасности, области хранения данных, ну и конечно куда без блокчейн-технологий и особенностей работы в этом секторе. Важным моментом стало обсуждение Декрета №8 "О развитии цифровой экономики", который вступил в силу 28 марта, за день до старта мероприятия.

Анализируя все результаты можно смело констатировать, что конференция удалась! Она смогла объединить на одной дискуссионной площадке тех, кто уже сейчас присматривается к реальным средствам защиты от разнообразных угроз, представителей государственных и регулирующих структур, а также экспертов и разработчиков решений для обеспечения комплексной информационной безопасности предприятия.

Подытожить все можно словами Олеси Титовой, руководителя проекта от Научно-технологической ассоциации "Инфопарк":

«В этом году тема защиты информации приобрела новое развитие и, благодаря сотрудничеству НТА «Инфопарк», ОАО «АГАТ-Системы управления» и ОАЦ, а также поддержке стран Восточного партнёрства, стала возможной реализации идеи проведения целой Недели информационной безопасности.

Большое внимание, помимо Декрета, было уделено трансграничной кибербезопасности и теме блокчейн. Также на конференции целая секция была посвящена вопросам подготовки новых специалистов, а в рамках Недели ИБ прошла серия обучающих семинаров на базе университетов РБ. В обсуждениях и дискуссиях приняли участие представители государственных регуляторов, руководители ИКТ-компаний Беларуси и зарубежья, специалисты по ИТ и ИБ, всё более заметен интерес к теме у компаний всех сфер экономики, что не может не радовать.

В следующем году планируем продолжить традицию проведения Недели Информационной безопасности, тем более, что в 2019 году состоится уже 5-я, юбилейная, Конференция ITSecurity, что само по себе диктует необходимость дальнейшего роста и покорения новых вершин».

Все, кто не смог по каким-то причинам посетить мероприятия первой белорусской Недели информационной безопасности, смогут восполнить этот пробел на странице Конференции IT Security. Следите за появлением там новостей, поскольку вскоре многие из докладов и презентаций, а также фото-отчеты и видео-материалы будут появляться в свободном доступе именно там.

Те же, кто посетил IT Security Conference 2018 и уже успел осмыслить полученную информацию и опыт - могут обменяться данными с другими участниками, задать вопросы организаторам или партнерам или просто высказать свое мнение.

Это был очень плодотворный цикл мероприятий, объединенных единой идеей, который станет для всех хорошим заделом и крепким фундаментом для организации через год 2-й Недели информационной безопасности и 5-й IT Security Conference.