В продаже появилась новинка – «Аліварскі квас»

Пивоваренная компания «Аливария» представила новый продукт – «Аліварскі квас». Новинка поступает в продажу накануне летнего сезона, когда потребление этого натурального и здорового напитка становится наиболее популярным.

«Аліварскі» – это натуральный хлебный квас, продукт живого брожения без консервантов. Квас обладает кисло-сладким вкусом с оттенком свежего ржаного хлеба, который понравится любителям этого освежающего летнего напитка.

«Аліварскі квас» – это первый безалкогольный напиток в портфеле брендов пивоваренной компании «Аливария». «Выпуск нового безалкогольного продукта вызван все возрастающим со стороны покупателей интересом к натуральным и здоровым напиткам. Именно таким продуктом и является наш хлебный квас живого брожения. По нашим экспертным оценкам, рынок кваса в Беларуси еще до конца не сформирован, поэтому мы уверены, что новинка завоюет свою аудиторию прежде всего за счет сильного бренда и высокого качества», - отмечает Валерия Рудник, бренд-менеджер «Алiварскi квас».

Квас «Аліварскі» производят на основе ржаного и ячменного солода по технологии живого брожения. Благодаря традиционной рецептуре и сохранению классической технологии, а также экспертизе пивоваров «Аливарии», напиток обладает насыщенным ароматом хлебной корочки, отлично утоляет жажду и сохраняет все необходимые витамины и микроэлементы в процессе производства. «Аліварскі квас» является отличной альтернативой сладким газированным напиткам.

В торговых сетях «Аліварскі квас» можно приобрести в трех разных объемах: 1 л, 1,5 л и 2 л. Рекомендуемая цена на полке: 1 л – 1,22 бел. руб., 1,5 л – 1,68 бел. руб, 2 л – 2 бел. руб. Также новинка появится в ресторанно-барном секторе.