11 октября в «Prime Hаll» состоится концерт группы «АукцЫон»

Концерт посвящён 35-летию вступления группы в Ленинградский рок – клуб.

«АукцЫон» - уникальное явление на современной музыкальной сцене. Эта группа черпает свое вдохновение в источниках ска - музыки, рэгги, нью - джаз, этнической музыки Северной Африки и Среднего Востока, а также в бит- и поп-музыке 60-х. Вопреки всегда господствовавшей в русском роке идее мессианства и присущей ей дидактичности, она не столько поучала, сколько развлекала, вследствие чего, судя по всему, и оказалась чуть ли не единственным представителем России на клубной сцене Европы. В разных формах и под разными названиями группа существует примерно с 1978г., однако, современное название «АукцЫон» получил лишь в мае 1983г., когда был принят в члены Ленинградского Рок - клуба, а нынешний облик, стиль и ядро состава сложились к 1986 году.

"АукцЫон" интересен тем, что он исключение. Сегодня мы провожаем старый русский рок и встречаем новый. Закончился "Наутилус", другой, и, может быть, менее интересной стала "Алиса", Сукачев подался в кино, "Крематорий" и "ДДТ" напоминают о себе, но как-то вяло. На смену им пришли и уже уходят "Сплин", "Тайм-аут", "Мумий Тролль", кто там еще? "АукцЫон" - единственная команда старого поколения, которая сегодня набирает очки, а не теряет их. Взрывавшие старый мир исходили из того, что им в нём плохо, а значит, его надо взрывать. Это нечестная позиция. "АукцЫон"- честнее. Им точно так же не нравятся это грязный двор, грязная страна и грязная планета. Но - из этого не следует никаких выводов. Отсюда формула нового поколения: мне здесь плохо, но это мои проблемы.

Концерты группы невероятно «живучи», это настоящий рок-н-ролл, не просто вымучивание из себя каких-то строчек, а настоящее веселье, немного жутковатое. Порвалась струна - ну и что, не натягивать же среди концерта. Когда спрашиваешь, что самое важное на их концертах, фанаты отвечают, что настроение времени. Например, тот же ленинградский рок-клуб исхитрился однажды закрыть им программу. С формулировкой типа "за не художественность и цинизм" - что-то в этом роде.

И напоследок. Не трогайте гениев. Не смакуйте рецензий. Приветствую тебя, антилогика. АукцЫон – единственная великая русская рок – группа.

Организатор: ЧУП «Аквариум ВС». Тел.: 8 (025)717-93-87, 8 (017)327-02-39.

В офисе по адресу: ул. Октябрьская 5, офис 318/1 (КЗ Минск) можно приобрести билеты без торговой наценки электронных билетных операторов.

Отправить заявку на заказ и бронирование билетов можно по электронной почте: akvarium-band@mail.ru

Цена билетов: от 60 до 120 руб.